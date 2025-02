El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Luis Adolfo Flores informó este lunes que presentó una denuncia penal en la Asamblea Legislativa contra los magistrados prorrogados Yván Espada y Gonzalo Hurtado por el delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, en el marco del juicio de responsabilidades.

“La fundamentación es la Sentencia Constitucional 1010 de 2023 y su resolución complementaria 083 de 2024. Interpreta la Constitución manifestado que no puede haber reelección indefinida del presidente (de Estado), también no indefinida, incluyendo al presidente del Senado y de Diputados”, señaló.

Agregó que esta sentencia señala que no pueden ser reelectos más de dos veces. “Su interpretación de ellos no es constitucional, ni legal que ningún presidente del Senado o Diputados puede ser electo dos veces, o (que) los parlamentarios no puedan ser electos más de dos veces”.

“Podemos estar de acuerdo en la idea, pero debemos aprobar una nueva Constitución, debemos legislar las limitaciones de los derechos políticos o sociales”, dijo.

El TCP, a través del Auto Constitucional 0083 del 1 de noviembre de 2024, anula la reelección continua o discontinua en el cargo de presidente del Estado.

Entonces, la Sala Cuarta Especializada del TCP resolvió “la solicitud de enmienda, complementación y aclaración de la SCP 1010/202-S4 del 28 de diciembre”.

En ella, dispuso que el periodo de mandato es “únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato para las autoridades electas de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El auto constitucional también complementó “que ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores, podrá candidatear y menos ejercer los cargos de Vicepresidente, Vicepresidente del Estado y Presidenta o Presidente de las Asamblea Legislativa Plurinacional, de Presidente o Presidente de la Cámara de Senadores ni de Diputados (sic)”.

El auto constitucional confirmó también la inhabilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia de forma continua o discontinua, aunque desde el evismo se mantiene la posición de su habilitación para los comicios del 17 de agosto.