El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, calificó de innecesario y contradictorio el paro movilizado que realizarán el lunes varios sectores del país y dijo que, al negarse a dialogar y movilizarse, estos grupos están protegiendo indirectamente al contrabando.

Gremiales, exportadores, productores, industriales y transportistas pararán el lunes en demanda de la abrogación de la disposición séptima de la Ley Financial; sobre decomisos y confiscaciones.

“Es un paro contradictorio porque normalmente el sector productivo y de industria se ha opuesto a los paros porque les genera pérdidas y es innecesario porque esta disposición no los va a afectar. Se lo llama al diálogo y no quieren venir; entonces qué se puede hace si no pensar que indirectamente están protegiendo, fomentando al contrabando”, dijo Silva en conferencia de prensa.

Aseguró que la norma está concebida para luchar contra los contrabandistas y para poder reglamentarla se convocó al diálogo a varios sectores; sin embargo, justamente los que se niegan a asistir a esas reuniones son los que el lunes se movilizarán.

Contrabando

Asimismo, aseguró que la actitud de estos sectores es política, “de lo contrario vendrían al diálogo” a debatir: y negó que el Gobierno esté invitando solo a sectores afines.

Exhortó a los sectores movilizados a reflexionar y acudir al diálogo a justificar sus cuestionamientos y debatir; como hizo ya un sector de los gremiales que firmó un acuerdo para no participar del paro multisectorial.

“Ponen excusas fuera de la realidad, están diciendo que nos vamos a entrar a las tienditas, que les vamos a quitar la mercadería; que vamos a vulnerar la propiedad privada; son argumentos totalmente falsos”.

Anunció, además, que la próxima semana se reunirá con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para evaluar la norma y con la Confederación de Gremiales.

Respecto a la posibilidad de derogar la disposición observada, dijo que no es tuición del Gobierno porque se trata de una ley y es atribución de la Asamblea Legislativa, donde “la usan políticamente para derogar más artículos” del PGE.