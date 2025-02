Síntomas persistentes y hallazgos clínicos en adultos con secuelas postagudas de Covid-19 en el segundo año después de la infección aguda: un estudio de casos y controles anidado basado en la población

[sindrome de long Covid]

Ronald Palacios Castrillo

Resumen

Los problemas de salud autoinformados tras la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) son comunes y suelen incluir quejas relativamente inespecíficas, como fatiga, disnea de esfuerzo, alteración de la concentración o la memoria y problemas de sueño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se desconoce el pronóstico a largo plazo de estas secuelas postagudas de COVID-19 (Long Covid), y los datos que encuentran y correlacionan la disfunción orgánica y la patología con los síntomas autoinformados en pacientes que no se recuperan del long Covid son escasos. Peter ,et.al.,[Publicado: 23 de enero de 2025

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004511] describen las características clínicas y los hallazgos diagnósticos entre los pacientes con long covid que persisten durante más de un año y evaluaron los factores de riesgo para la persistencia del long covid frente a la mejoría.

Métodos y hallazgos

Este estudio de casos y controles basado en la población anidada incluyó sujetos con long covid de 18 a 65 años (n = 982) y sujetos de control emparejados por edad y sexo sin síndrome de long covid (n = 576) según un estudio de cuestionario basado en la población anterior (6 a 12 meses después de la infección aguda, fase 1) que dieron su consentimiento para proporcionar información de seguimiento y someterse a una evaluación ambulatoria integral, que incluía ejercicios neurocognitivos, cardiopulmonares y pruebas de laboratorio en cuatro centros de salud universitarios en el suroeste de Alemania (fase 2, otros 8,5 meses [mediana, rango 3 a 14 meses] después de la fase 1).

La edad media de los participantes fue de 48 años y el 65% eran mujeres. En la fase 2, el 67,6% de los pacientes con síndrome de long covid en la fase 1 desarrollaron long covid persistente, mientras que el 78,5% de los participantes recuperados permanecieron libres de problemas de salud relacionados con el long covid. La mejoría entre los pacientes con long covid anterior se asoció con una infección aguda leve, empleo previo a tiempo completo, nivel educativo y no haber consultado a un especialista ni haber asistido a un programa de rehabilitación.

El desarrollo de nuevos síntomas relacionados con el long covid entre los participantes inicialmente recuperados se asoció con una infección secundaria intercurrente por SARS-CoV-2 y el nivel educativo.

Los pacientes con long covid persistente fueron con menor frecuencia no fumadores (61,2% frente a 75,7%), más a menudo obesos (30,2% frente a 12,4%) con valores medios más altos para el índice de masa corporal (IMC) y la grasa corporal, y tenían un nivel educativo más bajo (calificación de ingreso a la universidad 38,7% frente a 61,5%) que los participantes con recuperación continua. La fatiga/agotamiento, el trastorno neurocognitivo, los síntomas torácicos/disnea y la ansiedad/depresión/problemas de sueño siguieron siendo los grupos de síntomas predominantes.

El 35,6% y el 11,6% de los participantes con long covid persistente informaron intolerancia al ejercicio con malestar posterior al esfuerzo (PEM) durante >14 h y síntomas compatibles con encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica, respectivamente.

En los análisis ajustados por combinaciones de clase de sexo-edad, centro de estudio y calificación de ingreso a la universidad, se observaron diferencias significativas entre los participantes con long covid persistente frente a aquellos con recuperación continua en el desempeño en tres pruebas neurocognitivas diferentes, puntuaciones de estrés percibido, alteraciones cognitivas subjetivas, disautonomía, depresión y ansiedad, calidad del sueño, fatiga y calidad de vida.

En el long covid persistente, la fuerza de prensión manual (40,2 [intervalo de confianza (IC) del 95 % [39,4, 41,1]] frente a 42,5 [IC del 95 % [41,5, 43,6]] kg), el consumo máximo de oxígeno (27,9 [IC del 95 % [27,3, 28,4]] frente a 31,0 [IC del 95 % [30,3, 31,6]] ml/min/kg de peso corporal) y la eficiencia ventilatoria (pendiente de ventilación minuto/producción de dióxido de carbono, 28,8 [IC del 95 % [28,3, 29,2]] frente a 27,1 [IC del 95 % [26,6, 27,7]]) se redujeron significativamente en relación con el grupo de control de participantes con recuperación continua después del ajuste por combinaciones de clase de sexo y edad, centro de estudio, educación, IMC, estado de tabaquismo y uso de agentes betabloqueadores.

No hubo diferencias en las medidas de la función cardíaca sistólica y diastólica en reposo, en el nivel de péptido natriurético cerebral N-terminal en sangre u otras mediciones de laboratorio (incluyendo actividad del complemento, marcadores de reactivación del virus de Epstein-Barr [VEB], marcadores inflamatorios y de coagulación, niveles séricos de cortisol, hormona adrenocorticotrópica y sulfato de dehidroepiandrosterona). La detección de la persistencia viral (PCR en muestras de heces y niveles de antígeno de la espícula del SARS-CoV-2 en plasma) en un subgrupo de pacientes con long Covid persistente fue negativa.

Los análisis de sensibilidad (enfermedad preexistente/comorbilidad, obesidad, atención médica de la infección aguda índice) revelaron hallazgos similares.

Los pacientes con long covid persistente y PEM informaron más síntomas de dolor y tuvieron peores resultados en casi todas las pruebas. Una limitación fue que no se tenía información objetiva sobre la capacidad de ejercicio y la cognición antes de la infección aguda. Además, no se incluyeron a los pacientes que no pudieron asistir a la clínica ambulatoria por cualquier motivo, incluida una enfermedad grave, inmovilidad o privación o exclusión social.

Conclusiones

En este estudio, Peter ,et.al.,[Publicado: 23 de enero de 2025https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004511] observaron que la mayoría de los pacientes en edad laboral con long covid no se recuperaron en el segundo año de su enfermedad.

Los patrones de síntomas informados se mantuvieron esencialmente similares, no específicos y dominados por la fatiga, la intolerancia al ejercicio y las quejas cognitivas.

A pesar de los signos objetivos de déficit cognitivo y la capacidad reducida para el ejercicio, no hubo patología importante en las investigaciones de laboratorio, y los hallazgos no respaldan la persistencia viral, la reactivación del virus de Epstein-Barr, la insuficiencia suprarrenal o el aumento del recambio del complemento como factores patofisiológicos relevantes para el síndrome de Long Covid persistente.

Un antecedente de PEM se asoció con síntomas más graves y signos más objetivos de la enfermedad y podría ayudar a estratificar los casos según la gravedad de la enfermedad.