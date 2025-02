El día viernes me fui a Santa Cruz, invitada por ANAPO para conocer la exposoya 2025. No sé mucho del agro, mucho menos del negocio de la soya, lo que conozco lo he leído en trabajos por ejemplo, de José Octavio Orsag; este da números, cifras y una exquisita explicación histórica que te lleva de la mano desde la marcha al oriente hasta la agroindustria cruceña del siglo XXI. Sus estudios muestran números, datos y políticas públicas que de alguna manera te alejan de los soyeros.

Soyeros, hasta antes del viernes, ese término me hacía imaginar a gente con grandes capitales, empresarios macro que mezclaban el negocio con otros igual de lucrativos, que los hay ¡y vaya que los hay! Pero el viernes me enteré de que el 80% de los soyeros son pequeños productores que además enfrentan riesgos a menudo trágicos a la hora de hacerse cargo de su negocio. Lo he constatado, pues en la exposoya vi a parejas, pequeñas familias, hermanos, etc. preguntando sobre semillas, tratamiento de suelos, fungicidas, pesticidas y otros.

Nunca había escuchaba este tipo de consultas: “a mi tierra le falta manganeso, ¿qué debo hacer?” “Qué rastrojo me conviene plantar para que la tierra aproveche mejor el agua?”. ¡Todo un universo de conocimiento del que yo poco sabía! Tal vez porque La Paz se está volviendo más y más una sociedad comerciante y dejando de lado su oficio agricultor; son muy diferentes las sociedades que viven del agro, de las que viven del comercio, una diferencia más, a las muchas que tenemos.

Pero me esforcé por entender, los soyeros enfrentan retos difíciles, el más importante en Cuatro Cañadas, que es donde fuimos el viernes, es la falta de agua, por ello buscan semillas resistentes a la sequía, siembran unas hierbas antes que la soya que permite que el plantado sea mejor y nos han repetido sin parar que quemar terreno para sembrar soya es como dispararse al pie, que para una buena siembra se han de poner buenos rastrojos y que de hecho ellos no cansan a la tierra con el monocultivo, sino que en la temporada siembran sorgo, trigo, maíz y girasol. Lo que dicen dista mucho de lo afirmado por algunos activistas y de lo que pensamos muchos en occidente cuando vemos la humareda llegando desde oriente.

Es una cuestión compleja y confieso que mi conocimiento no alcanza para ver dónde está la verdad, pero me he dado cuenta de que no nos hemos sentado a discutirlo de verdad. Me han dicho también que si se usara semilla genéticamente transformada se necesitaría menos espacio para obtener más beneficio, tal como ocurre en Paraguay o en Brasil (Orsag indica que, en efecto, Brasil deforesta menos que Bolivia y produce más). Incluso me he sorprendido con una empresa que ha creado un pesticida natural, un insumo biológico que evita que los plantines sean invadidos por insectos, una alternativa que le pone casa a la discusión por lo venenoso de los pesticidas tradicionales.

En medio de todo, existe una preocupación entre organizadores y asistentes: la prohibición generada por el Estado de exportar soya; los productores dicen que con esto la industria se irá por los suelos, que los gastos van a ser más grandes que las ganancias y que habrá mayor escasez de dólares si no exportamos. Viene a su mente el recuerdo del maíz, que era exportado por nuestro país, pero que terminó dejándose de lado por medidas gubernamentales similares a las que se intenta imponer con la soya.

Es lamentable que la crisis se esté manejando de manera tan torpe y sin consenso alguno, tanto el gobierno como las partes afectadas están actuando a la defensiva, pero debiera ser el gobierno quien siente el camino al diálogo para ver qué se puede hacer con todo esto… quizás lo más lamentable es que siempre tengamos que lamentarnos por la escasa visión empresarial que tenemos como país, tal vez porque estamos cegados creando imágenes de gobiernos odiadores del progreso o de empresarios infames y depredadores. El momento en que se salgan de ese papel, tal vez tengamos la visión para hacer plata que existe en todo el país, pero que parece disolverse cuando se lleva a esferas estatales.