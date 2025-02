Sucre: Hay un solo neurólogo para atender a 355 internos del Gregorio Pacheco

El Director del hospital revela que se necesitan 29 ítems para la atención médica

El Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco”, el único hospital público de su tipo en el país, está enfrentando dificultades para atender a sus más de 350 internos, así como a sus pacientes externos. Actualmente, cuenta con un solo neurólogo, y a medio tiempo, para tratar a toda esa demanda. Además, tiene una sola enfermera para atender 61 camas.

Este problema salió a la luz pública después de la inspección realizada al Psiquiátrico por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la semana pasada, que fue encabezada por los diputados Betty Yañiquez (MAS, La Paz) y Marcelo Solís (CC, Chuquisaca).

Posteriormente, el director del instituto, Hilarión Montero, confirma a CORREO DEL SUR que la situación es complicada porque el único neurólogo disponible no puede cubrir toda la demanda de atención a los pacientes.

Este especialista está disponible solo medio tiempo y reparte su trabajo entre la atención a los pacientes internos y las consultas externas. Sin embargo, la demanda es tan alta que los tiempos de espera se prolongan considerablemente.

“Es necesario contar con al menos dos neurólogos a tiempo completo para poder ofrecer una atención adecuada, tanto en consulta externa como interna. La neurología es esencial para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías mentales, y necesitamos más profesionales en esta área para dar respuestas oportunas”, comenta el director Montero.

También menciona que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Salud para fortalecer el personal del hospital, considerando el mayor requerimiento para mejorar la prestación de servicios profesionales integrales. “Ya hemos solicitado la asignación de 29 ítems en diversas especialidades”, agrega Montero.

MÁS PROFESIONALES

Además del pedido del neurólogo, se requieren dos nutricionistas adicionales, un psicólogo, dos terapeutas ocupacionales, así como más personal en el área de enfermería y un médico responsable del Sistema Único de Salud (SUS), ya que actualmente la atención en este se viabiliza con médicos contratados, lo que no garantiza una atención estable y continua.

Asimismo, el Instituto Psiquiátrico cuenta con 17 psiquiatras a tiempo completo y dos a medio tiempo.

Montero aclara que ese número de profesionales, por el momento, es suficiente para atender la demanda.

Se espera que, con la intervención de las autoridades pertinentes, el Instituto Psiquiátrico pueda contar con los recursos humanos necesarios para ofrecer un servicio de salud mental adecuado y de calidad.

Legislativo no envía aportes hace dos años

En declaraciones a CORREO DEL SUR, el diputado Marcelo Solís (CC) denunció que, desde hace dos años, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco” no recibe los recursos correspondientes por concepto de descuentos y multas a los parlamentarios, pese a que existe una ley que establece ese beneficio para los pacientes internos con enfermedades mentales en Sucre.

Ante esta situación, dijo que se está solicitando a las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores un informe que explique por qué no se transfieren recursos destinados a cubrir los gastos del único psiquiátrico estatal en el país.

“No sé lo que está pasando, nos han dicho que hace dos años no se percibe un solo centavo por concepto de multas o faltas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me extraña porque yo creo que hay más faltones, hay otros que nunca asisten y no solamente de la oposición, sino del propio oficialismo”, expresó Solís.

Precisó que la intención es conocer el destino de esos fondos, no solo de los dos últimos años sino también de los cinco anteriores. Y dijo que se gestionará esta información con el fin de exigir el cumplimiento de la norma y que los recursos sean finalmente entregados al Psiquiátrico de Sucre.

Solo 10% de los pacientes recibe visitas

Otro problema que enfrenta el Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco”, con sede en Sucre, es el abandono de los pacientes por parte de sus familiares. Según datos oficiales, de los 280 internos permanentes con patologías más graves, solo 28 reciben apoyo de sus seres queridos.

El director del Psiquiátrico, Hilarión Montero, explica a CORREO DEL SUR que esta situación se nota especialmente en las residencias donde están los pacientes con problemas más graves y de larga duración.

En estos casos, los familiares prácticamente no visitan a sus seres queridos. De los 280 que viven en esas residencias, solo el 10% recibe visitas. Esto significa que la gran mayoría –unos 252– se sienten completamente abandonados por sus familias.

Ante esas circunstancias, el Director destaca que el personal del Psiquiátrico no solo se encarga de la atención médica de los pacientes, sino también de brindarles un ambiente más humano.

“Nosotros festejamos sus cumpleaños, organizamos actividades y tratamos de darles el cariño que necesitan”, dice al señalar que hay un capellán encargado de celebraciones religiosas para que los pacientes se sientan acompañados.

A pesar de los esfuerzos del personal, la situación es realmente dura. Trabajo Social del Instituto intenta contactar a las familias, pero muchas veces ya no responden.

“A veces, los familiares dejan de aparecer después de ingresar a sus seres queridos aquí, y algunos ni siquiera se presentan cuando el paciente fallece”, comenta Montero.

Remitirán una minuta a la Ministra de Salud

Tras la inspección realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado chuquisaqueño Marcelo Solís anunció que, en el marco de sus competencias, enviará una minuta de comunicación a la ministra de Salud, María Renée Castro, con el objetivo de que se atiendan las demandas de este hospital especializado, de carácter nacional, ubicado en Sucre.

Dijo que recibieron información detallada sobre los problemas que enfrenta el Psiquiátrico y subrayó la importancia de que la Ministra de Salud aborde estas necesidades, entre ellas la dotación de ítems para el área de neurología y el personal de apoyo como el de enfermería.

Destacó que le llamó la atención la insuficiente cantidad de personal. Hay una sola enfermera para atender 61 camas; un neurólogo, a medio tiempo, para 355 internos, y que la dotación de nutricionistas es limitada, ya que actualmente solo hay uno para atender a todos los pacientes.

Por otro lado, Solís indicó haberse constatado que no se violan los derechos humanos de los pacientes y reconoció que la infraestructura del establecimiento es adecuada para su recuperación mental de los pacientes.