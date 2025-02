Suspenden Festival de Viña del Mar y jornada se reprograma para el sábado

La delegación presidencial de la región de Valparaíso confirmó la suspensión de la tercera jornada del certamen debido a la falta de energía eléctrica en la ciudad.

Fuente: La Tercera

La producción del evento señaló que la demora para suspender el espectáculo fue debido a que, tras conversar con las autoridades, «nos pidieron más tiempo para tomar la decisión. Pensaba que si volvía la luz a la Quinta Región, se podía hacer el Festival». Asimismo, aseguraron que en la nueva noche programada se presentarán los mismos artistas, y que se podrá pedir la devolución del dinero en caso de no poder asistir a ella.

Poco antes de las 21 horas de este martes, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que, debido a la falta de energía eléctrica en la comuna, se decidió suspender la tercera jornada del Festival de Viña. El hecho se confirmó luego de horas de dudas sobre la realización del certamen.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dentro del anfiteatro de la Quinta Vergara, así como en redes sociales del certamen, también se difundió la información. Además, a través de esas vías explicaron que los shows programados para la noche de este martes ”deberán ser reprogramados para el sábado 1 de marzo de 2025″.

powered by

Asimismo, la producción aseguró que quienes tenían entrada para hoy y no puedan asistir ese día, “pueden solicitar la devolución integra de su dinero a través de www.puntoticket.com a partir del 3 de marzo de 2025″.

El público, apenas fue anunciada la suspensión en el anfiteatro, comenzó a retirarse del lugar.

Las dudas durante la tarde

Cuando pasada las 20.30 horas se oficializó que la tercera jornada del Festival de Viña se reprogramaba para este sábado 1 de marzo, había 8 mil personas en la Quinta Vergara. Cerca de 90 minutos antes se había permitido el ingreso de un alto número de fanáticos para la noche que encabezarían Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra.

¿Por qué la determinación de dejar entrar al público? Rodrigo Norambuena, director general del evento, responde: “Para nosotros es muy importante que la gente estuviera en la Quinta Vergara. El motivo de por qué ingresaron fue por seguridad, para que no estuvieran en la calle, no existieran aglomeraciones. Era más cómodo que estuvieran dentro de la Quinta y no con tanta gente afuera”.

Norambuena también respondió por qué la demora en tomar la decisión de suspender la noche festivalera, cuando el Estado de Excepción se había declarado a las 19.50 horas.

El ejecutivo dice: “Por las autoridades, que nos pidieron más tiempo para tomar la decisión. Pensaba que si volvía la luz a la Quinta Región, se podía hacer el Festival, pero se dieron cuenta de que había mucha gente en la Quinta. Entonces salir más tarde podía ser riesgoso. Cuando les mencionamos la posibilidad de hacer esta noche el sábado, de sumarla, se tomó de inmediato la determinación de suspender lo de hoy”.