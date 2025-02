Suspensión de exportaciones afecta al 60% del transporte pesado que enfrenta falta de diésel y dólares

El dirigente del transporte pesado de La Paz, Domingo Ramos, denunció que desde el 12 de febrero nuevamente se registró el desabastecimiento diésel en los surtidores y los choferes deben esperar hasta tres días para comprar combustible.

Al desabastecimiento de diésel y escasez de dólares, que se agudizó el último trimestre de 2024, el transporte pesado debe enfrentar un nuevo obstáculo que es la suspensión de las exportaciones, lo que provoca que al menos el 60% de los camiones se encuentren parados.

“Solo el 40 por ciento de las unidades están trabajando porque no tenemos el permiso de exportación, por lo tanto, no están trabajando la totalidad de los camiones. Además, muchos de ellos están parados en los surtidores de Santa Cruz, están en los puertos de afuero porque no hay carga, no tenemos trabajo. En un 60%, por lo menos, que estamos parados”, informó a la ANF el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba, Alfredo Saca.

Inicialmente, el 5 de febrero, el Gobierno decidió vetar la exportación de carne de res hasta que se regularice el precio y se abastezca de manera normal al mercado interno. El 18 de ese mes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el Ejecutivo suspendió las exportaciones de soya desde enero y advirtió una pérdida de $us 250 millones.

A la vez, el dirigente señaló que la modificación al sistema de compensación entre el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT) también los perjudica, porque ya no cuentan con las facilidades para cumplir con el pago de esos tributos.

Filas en surtidores

Por otra parte, el dirigente del transporte pesado de La Paz, Domingo Ramos, denunció que desde el 12 de febrero nuevamente se registró el desabastecimiento diésel en los surtidores y los choferes deben esperar hasta tres días para comprar combustible. Dijo que solicitó una reunión con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero no obtuvo respuesta,

“Desde el 12 de febrero, mas o menos, se han registrado nuevamente largas filas en los surtidores porque no tienen diésel, nuestros compañeros deben esperar por varias horas e incluso días para comprar combustible. He mandado una carta al señor Germán Jiménez de la ANH solicitando una reunión, pero no hay ninguna respuesta”, manifestó.

El dirigente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, añadió que en esa región el abastecimiento de combustible no mejoró a pesar de los compromisos de las autoridades competentes. Advirtió que los afiliados están cansados y no descartan medidas de presión.

“En el caso de Oruro, no se ha mejorado en nada el abastecimiento de combustible como se ha visto en otras regiones, lamentablemente las filas en los surtidores se han incrementado en estos días. Ya no sabemos qué hacer porque llamamos a Yacimientos y a la ANH, (pero) ya no nos dan respuestas, hacen de oídos sordos y dicen que todo está normal. Nuestro sector está agonizando”, aseveró.

Saca advirtió un colapso de ese sector en el tiempo de zafra debido a la escasez de combustible, consideró que ese trabajo también será perjudicado por esa situación. Exigió a las autoridades regularizar con la distribución de carburantes para la etapa de cosecha.

“Cuando empiece la temporada de zafra en Santa Cruz va a colapsar va a colapsar, no vamos a poder trabajar porque no hay combustible. Si ahora que no estamos trabajando no hay combustible, será peor cuando tengamos que hacerlo y el perjuicio también será para los productores y la población”, expresó.

Movilizaciones

Ramos confirmó que participarán en el sexto encuentro multisectorial que se realizará el 25 de febrero en Oruro, donde definirán medidas de presión en contra del Gobierno. Afirmó que acatarán las determinaciones que se asuman en ese evento.

Entre tanto, Gutiérrez indicó que también asistirán a esa reunión y anticipó que después de las fiestas del Carnaval se movilizarán exigiendo al Gobierno que atienda sus demandas.

“El gobierno nos está obligando a que nos juntemos con otros sectores para que nos escuchen. Nosotros hemos dado una pausa por las fiestas del Carnaval, después de eso nos vamos a movilizar en Oruro porque no podemos seguir en esta situación”, puntualizó.

