Tres jóvenes fueron arrastrados por el río en Bulo Bulo y se encuentran desaparecidos

El hecho se registró la jornada del lunes, donde según familiares, las tres personas iban a una zona del trópico de Cochabamba para cosechar coca cuando ocurrió el incidente.







Fuente: Unitel

Tres jóvenes se encuentran desaparecidos tras haber sido arrastrados por la fuerte corriente del agua cuando se encontraban yendo a trabajar en un sector del río Ichilo, zona de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba.

De acuerdo al testimonio de los familiares, estas personas trabajaban cosechando coca, pero debido a la ubicación, estos se movilizaban utilizando un bote para llegar hasta el lugar.

Jóvenes desaparecidos en el río Ichilo, trópico de Cochabamba

Sin embargo, la jornada del lunes, sus allegados recibieron la noticia de que los jóvenes sufrieron un incidente y fueron arrastrados por el agua, por lo que ahora se desconoce de su paradero.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Andrés Romero Jarillo de 22 años, Moisés Vallejo de 28, mientras que de la tercera persona aún no se pudo obtener más datos.

El padre de Luis Andrés llegó del municipio de Camiri, Santa Cruz, hasta el trópico para saber sobre la búsqueda de su hijo mayor y de los otros dos jóvenes que continúan desaparecidos.

“Nos enteramos ayer (lunes) que a mi hijo se lo había arrastrado el agua, a él y su compañero de trabajo”, declaró el padre de Luis Andres.

El progenitor señaló a UNITEL que las personas que se enteraron de la desaparición no pudieron buscarlos el lunes e iban a iniciar el trabajo este martes.

El padre del joven pide a los equipos de rescate desplazarse hasta diferentes sectores y poder encontrarlos.

Asimismo, la hermana de Moisés también se trasladó hasta este sector en Bulo Bulo en busca de información sobre la situación de estas personas.

“Él va cada tres meses con el caballero a recoger coca, él tiene 28 años y según el caballero nos dijo que estaba muerto, pero mi hermano sabía nadar, no creo, ¿por qué no ha pedido ayuda de allá?, eso no puedo entender; quiero ayuda porque mi mamá también vive lejos, en San José, no tienen dinero para venir”, dijo la mujer.

Se conoce que equipos de rescate ya se organizan para buscar a estas personas en los alrededores, por lo que se espera conocer más detalles en relación a este tema en las próximas horas.