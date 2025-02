Trump denunció la brutalidad de Hamas contra los rehenes israelíes liberados: «Parecen sobrevivientes del Holocausto»

El mandatario republicano expresó su frustración con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino, señalando que está “perdiendo la paciencia” al ver las imágenes de los cautivos. “No sé cuánto tiempo más podremos soportarlo”, afirmó

Donald Trump a bordo del Air Force One (AP foto/Ben Curtis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo a las imágenes de los rehenes israelíes liberados este sábado en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas, comparando su estado de salud con el de los supervivientes del Holocausto.

“Literalmente, parecen fotos antiguas de supervivientes del Holocausto”, declaró el mandatario

Trump afirmó que los rehenes se encuentran en “una condición horrible” y que algunos “parecen haber envejecido 25 años”.

“Estaban demacrados. Parecía que era de hacía muchos años, como supervivientes del Holocausto, y no sé cuánto tiempo podremos soportarlo”, agregó.

El acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, ha permitido la liberación de varios rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Sin embargo, Trump cuestionó la actitud de Hamas en el proceso de negociación.

El mandatario estadounidense expresó su frustración con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino, asegurando que está “perdiendo la paciencia” tras ver las imágenes de los cautivos

“Aunque hay un acuerdo que deben lograr, las milicias palestinas siguen regateando. Los liberados están en muy malas condiciones. Han sido tratados brutalmente, horriblemente”, afirmó el mandatario.

“Han sido tratados brutalmente, horriblemente. Incluso los que salieron antes estaban en un poco mejor forma, pero mentalmente fueron tratados muy mal. ¿Quién podría soportar eso? Ya sabes, en algún momento vamos a perder la paciencia. (…) Parecen no haber comido en un mes, no hay razón para eso, y no sé cuánto tiempo más podremos soportarlo”, expresó.

Controlar la Franja de Gaza

Trump reafirmó este domingo su intención de que Estados Unidos adquiera y controle la Franja de Gaza una vez finalizado el conflicto, aunque abrió la posibilidad de que otros países de la región participen en su reconstrucción.

Trump reafirmó su intención de que Estados Unidos adquiera y controle la Franja de Gaza una vez finalizado el conflicto (REUTERS/Mahmoud Issa/Archivo)

“Estamos comprometidos a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros Estados de Oriente Próximo para que construyan secciones de ella. Otras personas pueden hacerlo bajo nuestros auspicios, pero estamos comprometidos a poseerla, tomarla y asegurarnos de que Hamas no vuelva a ocuparla”, declaró ante los medios de comunicación desde el Air Force One.

El líder republicano insistió en que el enclave palestino, devastado por año y medio de constantes bombardeos israelíes, es actualmente un lugar inhabitable.

“El lugar es un sitio de demolición. No se puede vivir en esos edificios ahora mismo porque son muy inseguros”, afirmó, al referirse a los daños estructurales en la zona.

El presidente estadounidense reiteró su propuesta de evacuar a los más de dos millones de habitantes de Gaza y transformar el enclave en la “Riviera de Oriente Próximo”, una idea que ha defendido en los últimos días.

“Los convertiremos en un muy buen sitio para el futuro”, añadió.

El líder republicano insistió en que el enclave palestino, devastado por año y medio de constantes bombardeos israelíes, es actualmente un lugar inhabitable (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

Eliminación de centavos

Por otra lado, el presidente estadounidense ordenó en horas de la noche de este domingo al Departamento del Tesoro detener la producción de nuevas monedas de un centavo, argumentando que el costo de acuñación supera su valor nominal.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. ¡Esto es un desperdicio!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“He dado instrucciones a mi secretario del Tesoro para que detenga la producción de nuevos centavos”, agregó.

La decisión se enmarca en la política de reducción de gastos de la nueva administración, que ha puesto énfasis en la eliminación de partidas presupuestarias consideradas innecesarias.

“Arranquemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump ordenó detener la producción de nuevas monedas de un centavo

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas para reducir el gasto público, incluyendo recortes en agencias gubernamentales y la reducción de personal en distintas áreas de la administración federal.

El mensaje del presidente se publicó después de su asistencia a la primera mitad del Super Bowl, celebrado en Nueva Orleans.

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha emitido un comunicado oficial sobre la instrucción presidencial ni ha detallado los pasos a seguir para su implementación.