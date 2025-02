El presidente de EE.UU., Donald Trump firma decretos tras la ceremonia de investidura en el Capitolio en Washington. Pool/Getty Images North America/Getty Images Fuente: CNN — El presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a México, Canadá y China, firmándolos en su club Mar-a-Lago en Florida este sábado. La administración Trump dijo que los aranceles tienen como objetivo frenar el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero corren el riesgo de aumentos de precios potencialmente sustanciales para los consumidores estadounidenses en una amplia gama de bienes comunes. eju.tv



La nueva política es una reversión del comercio prácticamente libre de impuestos entre las tres naciones que ha existido durante varios años y una expansión de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que se ha intensificado en el transcurso de los dos últimos gobiernos. artículo relacionado Esto es lo que se encarecerá con los aranceles del 25% sobre las mercancías mexicanas y canadienses => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Como Trump ha prometido repetidamente en los últimos meses, los aranceles ascenderán a un derecho del 25% sobre todas las importaciones procedentes de México y la mayoría de los bienes procedentes de Canadá y un arancel del 10% sobre los productos chinos importados a Estados Unidos. Aunque los funcionarios de la administración Trump dijeron el sábado que los aranceles estaban diseñados para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes indocumentados, no dieron ningún punto de referencia específico para que se levanten los nuevos impuestos a la importación – aparte del cese de las drogas y los inmigrantes indocumentados que entran en el país.

En particular, los aranceles incluyen una importante excepción: el arancel sobre los productos energéticos canadienses será del 10%. Muchos estadounidenses dependen de los productos energéticos canadienses, incluido el petróleo, para la gasolina y la calefacción doméstica. El coste de estos productos podría aumentar cuando se apliquen los aranceles.

Los aranceles del sábado equivalen al inicio de lo que podría escalar a una guerra comercial global, con el potencial de mayores costes, cadenas de suministro interrumpidas y pérdida de empleos. Incluso Trump reconoció la posibilidad de consecuencias adversas para los consumidores estadounidenses.

artículo relacionado Las claves de los aranceles de Trump: cuánto pagarás, cuándo se aplicarán y todo lo que debes saber

“Podría haber alguna interrupción temporal, a corto plazo, y la gente lo entenderá”, dijo Trump el viernes al ser presionado por los periodistas sobre el coste de los aranceles que se repercutirá en los importadores y, por extensión, en los consumidores. “Pero los aranceles nos van a hacer muy ricos y muy fuertes – y vamos a tratar a otros países de manera muy justa”.

Los aranceles son una de las pocas políticas que Trump ha apoyado sistemáticamente durante décadas, una rara línea transversal desde sus días como promotor inmobiliario en Nueva York hasta su etapa como cargo público (otra es la inmigración). Como candidato, juró que utilizaría los aranceles, “la palabra más hermosa del diccionario”, para ejercer influencia en el extranjero.

En su anuncio sobre la imposición de aranceles Trump dijo que organizaciones del narcotráfico tienen una “alianza intolerable” con el Gobierno mexicano. CNN contactó a la Presidencia de México para pedir comentarios y espera respuesta.

“Minimizar cualquier efecto perturbador”

La administración Trump, al imponer fuertes aranceles el sábado contra las importaciones de tres de sus mayores socios comerciales, optó por aplicar un derecho más moderado a las importaciones de energía de Canadá para “minimizar cualquier efecto perturbador” a nivel nacional.

“La tasa del 10% sobre la energía minimizará cualquier efecto perturbador que podamos tener sobre los precios de la gasolina y el diésel de calefacción doméstica”, dijo el sábado Peter Navarro, asesor comercial del presidente Trump, en una llamada con periodistas.

Incluye “todos” los productos energéticos, incluida la electricidad, el gas natural y el petróleo, dijo Navarro.

“Esta fue una decisión inteligente que se tomó, y estamos avanzando allí”, agregó.

Dónde podrían golpear más duro los aranceles del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses

Aquí es donde un arancel del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses podría golpear más duro a los estadounidenses:

Automóviles y piezas de coches: El año pasado, Estados Unidos importó de México vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y piezas de vehículos por valor de US$ 64.000 millones, sin contar diciembre, según datos del Departamento de Comercio. Los vehículos de motor fueron también el segundo bien más importado por EE.UU. de Canadá el año pasado hasta noviembre, por un total de US$ 34.000 millones.

Las empresas automovilísticas estadounidenses han podido mantener bajos los costes de producción contratando a trabajadores con salarios más bajos, sobre todo en México, adonde se ha trasladado gran parte de la producción en los últimos años. Ese ahorro de costes podría desaparecer si se impone un arancel del 25%.

Alimentos y bebidas alcohólicas: El año pasado, EE.UU. importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura. La mayor categoría de importaciones agrícolas de México el año pasado fue la de frutas frescas, de la que EE.UU. importó US$ 9.000 millones, de los que US$ 3.100 millones correspondieron a aguacates.

Todos estos productos costarán ahora más a los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que las tiendas de comestibles y los agricultores suelen operar con un margen de beneficio muy bajo en comparación con otras industrias.