Tuto aspira a ganar en 1ra vuelta con bloque unido

El precandidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga asegura que si de él depende, el bloque opositor llegará unido al final del proceso rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Declara que se ve a sí mismo ganador en primera vuelta y promete en poco más de dos meses empezar a ejecutar su plan para revertir la crisis económica, que pasa por el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Considera que el bloque opositor podrá llegar unido al final del proceso? “Si de mí depende, sí”, respondió en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980) la noche de este domingo, en el primer día de una visita de tres días a la capital.

Se declaró “blanco de montón de ataques”. Citó el pedido del alcalde de Cochabamba y precandidato, Manfred Reyes Villa, de auditarlo; declaraciones similares del presidente Luis Arce; críticas del expresidente Evo Morales y la reactivación de un juicio por difamación del Banco Unión en una ramificación del caso Catler.

“Dentro del bloque de unidad sí he lamentado yo que Samuel Doria hubiera caído en descalificaciones personales, las dejo pasar, creo que no es el espíritu del bloque de unidad. Yo podría entrar a esa polémica, pero creo que la gente dice ‘si se están uniendo por qué están peleando, hablen de la economía, hablen de cómo se salva Bolivia’. Yo me voy a concentrar en eso y le tendemos la mano y estoy convencido de que estamos destinados a entendernos, líderes como Samuel Doria, Luis Fernando Camacho; yo por lo menos voy a seguir trabajando con ese espíritu (…) Espero que esa actitud sea recíproca para tener coherencia con lo que hemos postulado”, manifestó.

Marcó diferencias entre esos contendientes y el MAS y Reyes Villa: “Yo contrasto contra el MAS y sus áulicos y sus ayudantes y contra Tilín o el Tilín con bigotes (como llama al Alcalde cochabambino). Yo contra eso combato”.

En redes sociales, Doria Medina señaló sobre el tema: “Que alguien se ofenda por lo que digo no tiene importancia. Mi misión es más grande”.

ENCUESTA DEL BLOQUE

Consultado sobre cuándo definirán las características de la encuesta que elegirá el candidato del bloque de unidad, señaló que justamente están en la discusión de las fechas.

Hay varias variables en el medio, comentó.

Remarcó que como bloque les interesa plantear la depuración del padrón electoral con la participación de la sociedad civil, la presencia de la observación electoral cualificada en los comicios nacionales y garantizar los recursos para los comicios.

Quiroga se pone plazos para su plan

“Empiezo el 18 de agosto a trabajar para tener todo eso listo en la transición, para que el 8 de noviembre arranques con ese programa listo y con toda la legislación en el Congreso, para de 8 de noviembre hasta fin de año hacer el programa de transformación total más grande de la historia de Bolivia”, comprometió Tuto Quiroga en CORREO DEL SUR, ya al referirse a su programa económico.

El exmandatario propone un “puente de estabilización” a partir de un préstamo de 12 mil millones de dólares de organismos de los cuales Bolivia es socio como el FMI, BM, BID y CAF, con tasas bajas y a largo plazo.

“Hoy día debemos más 13 mil millones de dólares: deuda cara, corrupta; eso hay que reestructurar, eso no puedes pagar”, retrucó a quienes lo han acusado de querer endeudar más al país.

Al mismo tiempo, plantea cambiar el régimen de hidrocarburos, el de minería, entre otros, para atraer y fomentar las inversiones.

Así, sostuvo, se tendrán nuevos ingresos, se reestructurará la actual deuda, se reprogramará los saldos por desembolsar de otros créditos, se emitirán bonos de carbono para “que tengas un tipo de cambio único del dólar, que no tengas el diselazo de facto y la devaluación de facto”.

EN FRASES

Crisis: “Bolivia está ante la crisis más profunda de los últimos 40 años (…) Se va a poner peor”.

Subvención a hidrocarburos:

“Aunque no lo creas es un tema que no es de primer orden. ¿Por qué? El problema es la falta de dólares (…)”.

Achicamiento gasto público:

“Toda empresa pública que no funcione, que es inviable, se va a cerrar, se va a privatizar, se va a concesionar”.

Funcionarios: “Es evidente que yo voy a respetar los maestros, el sector de salud, pero todos esos buscapegas de los ministerios que aprendan a trabajar”.

¿Segunda vuelta?: “Me veo ganando en primera vuelta (…) Necesito tener mayoría para hacerlos realidad (los cambios) Al final van a quedar dos opciones”.