Un avión propiedad de Vince Neil de Mötley Crüe se estrelló dejando un muerto y tres heridos

Hasta el momento no se ha confirmado si algún integrante de Motley Crue viajaba en la aeronave.

Este lunes 10 de febrero, se informó que un avión propiedad de un miembro de la banda Mötley Crüe, registrado en el condado de Williamson, estuvo involucrado en un trágico accidente en Scottsdale, Arizona, que dejó al menos una persona fallecida y cuatro heridos.

Las autoridades informaron a la estación Scripps en Arizona que una persona murió en el siniestro. Además, un individuo quedó atrapado dentro del avión durante “un tiempo prolongado”. Asimismo, tres pasajeros más fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento, aunque se desconoce la gravedad de sus heridas. En total, cuatro personas resultaron hospitalizadas.

El avión está registrado a nombre de la empresa Chromed in Hollywood, con sede en Franklin. Según datos de Flight Aware, el plan de vuelo de la aeronave no es de acceso público. No obstante, información de ADS B Exchange indica que el vuelo se originó en Austin, Texas, en la tarde del accidente. De acuerdo con documentos de incorporación del Secretario de Estado de Wyoming, Chromed in Hollywood pertenece a Vince Neil, integrante de Mötley Crüe.

El avión que se estrelló en Scottsdale es propiedad de Vince Neil.

(Créditos: YouTube/ABC15 Arizona)

Tras el incidente, la alcaldesa de Scottsdale, Lisa Borowsky, emitió un comunicado de prensa, el cual fue publicado en diferentes medios de comunicación locales y en el que se señaló que el choque ocurrió poco antes de las 15:00 horas (hora local), cuando un Learjet 35A se salió de la pista tras aterrizar, según reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“Hoy, Scottsdale lamentablemente ha sido escenario de un accidente aéreo en nuestro aeropuerto. Según la información disponible hasta el momento, al menos una persona ha fallecido tras la colisión de dos aviones en la pista del Aeropuerto de Scottsdale”, señaló.

Incluso, Lisa Borowsky ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a su comunidad por su respuesta rápida de acción ante este accidente mortal.

Lisa Borowsky ofreció sus condolencias a las víctimas del incidente.

(Créditos: YouTube/ABC15 Arizona)

“En nombre de la ciudad de Scottsdale, ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las personas implicadas en el accidente y a quienes han sido trasladados a nuestro centro de traumatología para recibir tratamiento. Mantendremos en nuestras oraciones a todos los afectados por esta tragedia. También me gustaría agradecer a nuestra comunidad de primeros auxilios por su rápida acción y servicio en esta situación”.

Por su parte, el capitán de bomberos de Scottsdale, Dave Folio, comentó que su estación recibió el llamado de emergencia a las 14:39 horas y arribaron a la pista 21 a las 14:45 horas. En lo que Folio describió como una “escena activa”, los servicios de emergencia estaban trabajando para “extraer y salvar” los restos de un individuo que fue declarado “muerto al llegar”.

Si bien, en el momento no se confirmó que Vince Neil iba abordo de la aeronave, el portal Consequence of Sound recalcó que hace un par de años, se dio a conocer que el avión modelo Learjet 35A de 1985 del músico estaba a la venta y además, según Aviation Safety Network , el avión que estuvo involucrado en el accidente es un modelo de 1989.

Medios locales señalaron que el avión involucrado en el accidente de Scottsdale no es el mismo que posee Vince Neil

(YouTube/ABC15 Arizona)

Ahora, el portal TMZ informó que el mánager de Neil, Allen Kovac, les dijo en exclusiva que el líder de Mötley Crüe no estaba en el avión, pero su novia Rain , y su amiga, Ashley, si estaban abordo de la aeronave, por lo que resultaron heridas y se encuentran en el hospital recibiendo atención médica.

De acuerdo con el portal, la novia del músico se rompió 5 costillas y los perros con los que viajaban las mujeres también sobrevivieron al trágico incidente.

Asimismo, Allen Kovac declaró que Vince Neil está agradecido de que su novia y su amiga estén a salvo, aunque está desconsolado por las persona que falleció en el el accidente, así que la banda está pensando en ideas para ayudar a las familias de las víctimas.

Vince Neil no estaba en el avión que se accidentó, pero su novia Rain si salió herida tras el choque.

(Instagram/Vince Neil)

Por otra parte, la empresa Jet Pros, aclaró que no había pasajeros a bordo de su avión estacionado en el momento del accidente: “No hubo heridos a bordo del Gulfstream, pero sí daños externos en la aeronave. Estamos cooperando plenamente con las autoridades del aeropuerto y las agencias pertinentes mientras realizan una revisión exhaustiva de la situación”, indicaron en un comunicado de prensa.