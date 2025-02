«Me alegro de que la IA no existiera cuando aprendí a programar»: un Gen Z que la usa todos los días explica por qué la ve mal para aprender

El auge de la inteligencia artificial está provocando cambios radicales en el mundo del desarrollo de software. Herramientas de asistencia basadas en modelos de IA (como Cursor) están transformando la forma en que los programadores escriben y depuran su código, pero… ¿es esto positivo para quienes están aprendiendo a programar?

Shiv Shanmugam, un joven programador que comenzó su trayectoria en 2019, ha reflexionado en su blog sobre cómo el acceso a la IA podría haber alterado su proceso de aprendizaje, y lo que esto significa para las nuevas generaciones.

Aprender a programar sin herramientas de IA significaba enfrentarse a errores y desafíos sin una solución inmediata. Documentación oficial, tutoriales de YouTube y foros de programación eran las principales fuentes de ayuda. Cuando te cruzabas con un error de sintaxis, el proceso de depuración podía ser lento y requería de grandes dosis de paciencia.

«Si no entendía una línea de código, la miraba fijamente hasta que tuviera sentido. O bien, podía pedir ayuda en los servidores de Discord y Stack Overflow. Tenía la costumbre de no copiar código de los tutoriales de YouTube, por lo que esto me facilitó la comprensión de lo que hacía cada línea de código».