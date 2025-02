¿Unidad? ¿O el miedo al otro?

La unidad no es “bolleo”, porque la historia política del país nos demuestra y enseña claramente lo que se puede y lo que no se debe hacer. Veamos:

Carlos Federico Valverde Bravo

De manera decepcionante, la oferta o chantaje político del momento es, más bien, una amenaza: O nos unimos o ellos siguen (o vuelven); el mismo argumento para captar un voto que, por lo que se está viendo, es poco merecido, porque se está haciendo muy poco en materia política, aunque eso puede cambiar, ahora que el TSE abre la posibilidad de alargar la expectativa de la habilitación a junio.

En el caso de, masismo es entendible la desesperación, porque no tienen nada nuevo que ofrecer; ni mintiendo, con eso, de “Mayaya” que más parece la “mamada”, porque ese proyecto no tiene nada ni en firme ni en concreto. Así, los números de Arce son espantosamente reales e irreversibles por parte de sus creadores, al punto tal que, desde el masismo arcista ya hablan de la unidad renovadora con un Andrónico Rodríguez al que le ponen virtudes como si fueran guirnaldas, cuando lo hemos visto y, ellos mismos saben que está lejos de ser lo que le endilgan, aunque, representa la “renovación”, después de haber perpetuado a Evo Morales en el poder/gobierno 13 años seguidos, truncados en su continuidad por el voto ciudadano al que se pretendió escamotear el derecho de rechazarlo en las urnas, por la vía del fraude y la violencia y así les fue, pero, esa es otra historia.

Renovación, dicen, como excusa para decir que Arce Catacora no puede seguir porque ya se sabe que no da para nada que no sea fracaso, pero, el tema se pasa a renovación o… vuelven ellos.

En el otro lado, en lo que se supone centro-derecha o liberalismo (incluido la radicalidad “libertaria”) hay demasiado, aunque sale la amenaza: si no nos unimos, siguen ellos y, claro, eso genera miedo, en las dos veredas y ahí está el problema porque la elección debe ser optimismo y esperanza y no miedo y, eso es lo que no se ve, claramente.

Tras del fracaso de la UDP, en términos políticos y de gobierno, el país tuvo su reacomodo; UDP no es una vieja versión del MAS, en ningún caso; el MAS es peor, la UDP no llegó a la bonanza; el MAS, sí. Gas y Petróleo, la agricultura en un despegue fantástico, la institucionalidad política funcionaba, que ellos intentaron destruir para hacer “su” institucionalidad, hasta que, casi lo logran, de no ser por el fraude.

Hubo institucionalidad real, la democracia y los poderes del Estado cumplieron su objetivo la una y, rol la segunda; a la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada y, Carlos D Mesa, hubo sucesión constitucional, con un respeto por el valor constitucional y democrático. Destaquemos y, recordemos que: en señal de institucionalidad plena, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, renunciaron a la sucesión legítima, para encontrar una salida que no interrumpa el camino democrático que el país había decidido y, así se hizo.

Pero el tema es la unidad y para eso apelo a sus memorias o, a los libros de historia o las páginas de internet, para marcar eso de lo que hablé tanto en la elección de 2019 (la del fraude desesperado de Evo Morales): la unidad posible y, me voy a permitir poner los siguientes ejemplos:

Tras de la UDP, la elección de 1985, favoreció a Hugo Banzer, seguido de Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora. El congreso eligió a Paz y este fue presidente, pero, eligió como aliado al Banzerismo, considerando que, entre las 2 fuerzas llegaban al 54% que facilitaba mayoría; eso es UNIDAD POSIBLE, las fuerzas mayoritarias hicieron gobierno. Paz logró estabilizar el país y, Banzer, hay que reconocerlo, entendió la gravedad de a situación y el país se encaminó.

La elección de 1989, Gonzalo Sánchez de Lozada ganó la elección, lo siguió Hugo Banzer y más atrás, Jaime Paz Zamora, que repitió el tercer lugar de la elección del 1985; Banzer apoyó a Paz Zamora (en la CPE del 1967, se elegía de entre los 3 más votados) y Paz Zamora invitó a Banzer y ADN, a acompañarlo, además del PDC y una pequeña porción del FRI. Eso también fue UNIDAD POSIBLE.

La elección del 1993, dio como ganador a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien pasó el 30% de la votación, con más de 15% sobre Banzer, quien no objetó (por la diferencia) el triunfo. Estaba también, Carlos Palenque, Max Fernández y Antonio Araníbar por el MBL, quien hizo acuerdo con Sánchez, haciendo un gobierno estable de muchos cambios y ampliando las posibilidades del Estado en cuanto a la explotación de RRNN, estabilidad de la moneda; hubo un “continuum” de las políticas en ese rubro, este también es un ejemplo de UNIDAD POSIBLE.

La elección del 1997, dio a Banzer el triunfo, con baja votación, eso lo obligó a aliarse o “juntarse” con el MIR, PDC, CONDEPA, UCS y NFR, además de FRI y el katarismo Nacionalista. No salió bien, no fue un gobierno como los anteriores. Mucha gente, hace número, pero no mayoría política, entendiendo política como proyecto más allá de los intereses sectoriales. Ese NO ES EJEMPLO DE UNIDAD POSIBLE; eso es MONTONERA o, BOLLEO.

Y, finalmente, el fallido Gobierno Sánchez de Lozada, el 2002, en época de crisis; ganó la elección, 22.3%, debió gobernar con el MIR, MBL, UCS; luego NFR y grupos menores, No salió bien, de nuevo la MONTONERA y los intereses sectoriales, además de la crisis económica y, aunque ya se venía el descontento de la mano de Felipe Quispe y Evo Morales, la mayoría de los problemas se dan porque esa NO ERA UNIDAD POSIBLE.

Se debe entender entonces que lo que de verdad interesa es un plan de gobierno y que eso de UNIDAD con libertad de acción de los “unidos” hasta la “encuesta que defina” quién se lleva todo. ¿Qué estructura de Gobierno podemos ver y tener, a partir de las fisuras pre-electorales, de quienes?, ¿creen que una “¿Mesa de Unidad”, de nombre puede dar certeza de gobierno y acuerdo?

El país se juega mucho; si miramos bien, ni siquiera el más activo tiene unidad en sus alianzas; es clara la antipatía que genera a CREEMOS (Efraín Suárez) la gente de DEMOCRATAS, ¿eso va a terminar bien? ¿Qué rol tiene el partido de R Costas ahí? Cómo entendemos eso de que: “ellos son el pasado; yo hago pactos con el futuro (Samuel Doria Medina), cuando la realidad es que, entre 3 de los 4 integrantes principales de la Mesa de Unidad suman más de 100 años de hacer política, (Mesa, Tuto y el propio Samuel Doria Medina) ¿Hay Unidad ahí?

Personalmente, veo a Tuto Quiroga lejos de la Mesa de Unidad; sus hormonas políticas y la condición de líder opositor, ganada sobre todo desde afuera del país lo muestra como tal… su plan y el de Samuel están lejos de parecerse, ¿hay tiempo hasta Junio? … veremos.

Queda un “opositor”, resistido, hipotéticamente, por las bases opositoras a todo, o casi todo, en este caso a Manfred Reyes Villa, que no tiene interés de juntarse ni unirse a nadie, ahora que la encuestas lo ponen de ganador, pero… no pasa el 20%; ¿estará convencido de cerrar puertas o es estrategia? A este paso, será el único candidato opositor posible, así sea un populista de derecha, con algunas cosas de liberal… claro, habrá que ver lo que pasa con Chi.

En la vereda del frente, Andrónico ¿los habrá convencido de que si no se unen irán al exilio o serán prisioneros? Bueno… después de ver que los últimos 20 años, el régimen masista trató de arreglar sus diferencias con encarcelados y exiliados, cuando no, con muertos por montones, pero ese será tema de otro análisis.