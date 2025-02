Unión Juvenil advierte con desbloquear protesta de micreros, «Lo que pasó ayer, puede pasar hoy»

Milen Saavedra

Este miércoles, se cumple el tercer día de paro y bloqueos por parte de micreros en la ciudad de Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En la pasada jornada, grupos de vecinos intentaron desbloquear algunos puntos, generándose enfrentamientos. En este contexto, la Unión Juvenil Cruceñista estuvo presente en la zona de la Av. 2 de Agosto.

«La jornada ayer fue una una lástima. En vez que el ciudadano se preocupe por la economía, la salud y la inseguridad, se está preocupando por el transporte público; una gestión, un trabajo que tendría que hacer el alcalde con los concejales, tenían dos años para solucionar este problema, no se lo tendría que dejar al pueblo cruceño. La violencia nunca trae nada bueno», aseveró Lucas Vaca, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista.

Asimismo, afirmó que, este martes, la institución estuvo «para defender al pueblo cruceño». Aseguró que, lamentablemente, varios vecinos fueron afectados físicamente por los choferes de micros y gente contratada por ellos.

«Al llamado de la ciudadanía, nosotros estuvimos presentes para proteger al pueblo cruceño. En ningún momento fuimos con la intención de agredir o hacer desmanes», agregó.

Además, ante la continuidad del paro de transporte, dijo que están «en alerta». «Si el pueblo pide que su institución esté presente, vamos a estar», comentó. «Si los micreros no quieren salir a trabajar, que no salgan, pero no perjudiquen al pueblo cruceño. Lo que pasó ayer, puede pasar hoy lo mismo también», añadió.

Vaca rechazó la nueva tarifa anunciada por el alcalde Jhonny Fernández, de Bs 2,30, porque al subir el pasaje, también se elevarán los precios de la canasta familiar.

Respecto a los anuncios de procesos por destrozos en micros y unidades de transporte público, dijo que «están acostumbrados al actuar del masismo». «De cualquier cosa quieren meternos proceso porque ellos manejan la justicia. Tampoco tenemos miedo, estamos listos para lo que se venga«, agregó.