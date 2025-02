Viceministro asegura que decreto 5327 quitará el doble beneficio a los que no pagan el IUE

Según los datos del viceministro de Política Tributaria, el 82% de los contribuyentes pagan puntualmente su IUE.

Fuente: Red Uno

Luego de haberse promulgado el decreto 5327, que permite a todos los que paguen puntualmente el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) puedan ser compensadas con el pago del Impuesto a las Transacciones (IT), el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales aclaró en QNMP, que esta medida no pretende afectar a las empresas que tributan puntualmente, sino que pretende eliminar el doble beneficio que se le daba los contribuyentes que no pagan y que se sometían a un plan de pago y aun así mantenían la compensación para el pago del IT.

“Si un contribuyente no tiene la liquidez de pagar, puede asumir un plan de pago, esos beneficios siempre hemos ido activando y el otro beneficio es el poder compensarse, es decir, no pagar el IT. Como ha pagado el IUE ya se compensará el pago del IT”, explicó la autoridad.

Según los datos del viceministro de Política Tributaria el 82% de los contribuyentes pagan puntualmente su IUE y el restante se somete a un plan de pago, sin embargo, a este grupo de deudores, con el anterior decreto se les permitía acceder a la compensación.

“Esto es como un doble beneficio. Lo que hacemos con el decreto es que con el nuevo decreto es que los que paguen el IUE van a poder seguir pagando y compensando el IT”, aclaró la autoridad.