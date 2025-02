Viceministro Mamani: el capitán acribillado «no trabajaba dentro de la Felcn»

Fuente: Visión 360

Ante las versiones sobre las unidades policiales en las que se desempeñaba el capitán José Carlos Aldunate Meneses, acribillado este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aclaró que este oficial no trabajaba en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

«Según el reporte que he recibido de la Dirección General de la Felcn, el capitán que ha perdido la vida no se encontraba trabajando dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Es importante aclarar esto: el capitán no trabajaba dentro la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico», dijo este miércoles el viceministro Mamani.

Adunalte fue asesinado este miércoles en la mañana a eso de las 8.00, cuando salía en su vagoneta del garaje de su vivienda, ubicada en la avenida Alemana, entre 4to y 5to anillo, de la capital oriental. El oficial, que tenía previsto llevar a su hija al colegio, fue acribillado por al menos dos sujetos armados que llegaron a bordo de un motorizado de color plomo. El ataque fue registrado por una cámara de seguridad: los agresores descendieron y abrieron fuego de inmediato contra el lado del conductor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la consulta sobre si el oficial formó parte de la Felcn en gestiones anteriores, Mamani respondió: «El reporte que he recibido, reitero, es que no trabajaba ni el 2023, el 2024, no se encuentra dentro del personal de la lucha contra el narcotráfico».

En las últimas horas, según reportes publicados por los diarios El Deber y Correo del Sur, se informó que el capitán Aldunate Meneses fue miembro de la Felcn.

De acuerdo con la autoridad, el caso se encuentra en investigación. «La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público tienen que realizar una investigación minuciosa para esclarecer este hecho lamentable que ha acabado con la vida de un oficial», sostuvo.