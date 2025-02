Viceministro, sobre el agua para el litio: Es una “hidrofantasía” afirmar que se destruirán 7 comunidades

En Bolivia, una de las preocupaciones en los contratos del litio con empresas chinas y rusas es que no se contempla el impacto ambiental de los proyectos por el elevado consumo de agua de la región, donde muchas comunidades viven del pastoreo y la agricultura.

Imagen referencial. Foto: Litio Argentina

Fuente: ANF / La Paz

El viceministro de Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, dijo que vio de manera cómica que aseguren la destrucción de siete comunidades por falta del agua que será empleado en la industria del litio en Uyuni; aseguró que el proyecto depende de un estudio hidrológico, pero antes se debe firmar el contrato.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Veía de manera hasta cómica que algunos decían que van a destruir siete comunidades y demás. Ya son cosas que entran al ámbito de la hidrofantasía, porque no se basan en estudios técnicos”, sostuvo Mayta en Radio Fides.

Una de las preocupaciones en los contratos del litio con empresas chinas y rusas es que no se contempla el impacto ambiental de los proyectos por el elevado consumo de agua de la región, donde muchas comunidades viven del pastoreo y la agricultura.

El funcionario enfatizó que existe la hidrofantasía, un concepto que serviría para explicar una supuesta especulación sobre la cantidad suficiente o insuficiente de agua para el empleo de una actividad, o que finalmente refuerce el temor de la destrucción de un ecosistema.

Lea también: Diputados paraliza tratamiento de los contratos del litio hasta que se socialicen en Potosí

El viceministro aseguró que los contratos contemplan estudios hidrológicos para determinar los caudales que existen en la región y si son viables los volúmenes del recurso hídrico para las plantas industriales de litio.

“Después de descontar lo que se ha requerido para esos ecosistemas, lo que se ha requerido para el uso que tienen las comunidades, después de eso, recién vamos a ver cuál es la oferta del agua y en función a eso vamos a poder determinar la viabilidad del proyecto o no. Todas esas actividades no se pueden efectuar de manera informal si es que no existe una contratación”, indicó.

Los estudios de evaluación e impacto medioambiental serán realizados por consultorías independientes que estarán sometidos a auditorías, según el viceministro.

Existe un rechazo de varias organizaciones de la sociedad civil a los contratos del litio con empresas de China y Rusia porque no son claras y serían ampliamente desventajosas para el Estado.