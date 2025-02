Vicepresidente entrega unidad educativa “Circuata I” y destaca redistribución del poder y la riqueza

Con una inversión de más de Bs 4 millones, el vicepresidente David Choquehuanca inauguró este sábado la nueva infraestructura de la unidad educativa “Circuata I” en el municipio de Cajuata, provincia Inquisivi del departamento de La Paz.

Fuente: ABI

El vicepresidente explicó que, al igual que el poder político, la economía debe estar al servicio de toda la población y por eso, se destacan las políticas gubernamentales actuales que permiten la redistribución de las riquezas del país para garantizar un desarrollo equitativo.

“Este colegio es con la plata del pueblo, es con la plata de ustedes. (…) Nosotros solo administramos la plata del pueblo”, afirmó Choquehuanca, en la inauguración de la infraestructura educativa, citado en una nota de prensa de la Vicepresidencia.

Reflexionó sobre la necesidad de que tanto el poder político como la economía circulen y beneficien a toda la población, sin concentrarse en unos pocos.

“El poder no puede concentrarse en manos de unos cuantos, el poder no puede concentrarse en una sola región, tiene que circular. La riqueza de este país debe circular, no debe quedar en las manos de unos pocos”, enfatizó´.

Asimismo, recalcó que el Proceso de Cambio tiene el propósito de recuperar la dignidad de los pueblos originarios y erradicar el racismo, la exclusión y la división social, así como retornar a los principios ancestrales del thaki y el sarawi, de héroes y heroínas como Túpac Katari y Bartolina Sisa.

“La revolución no solo está en las carreteras, universidades o hospitales, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos despertar y mirar más allá de lo que nuestros ojos ven”, puntualizó Choquehuanca, destacando la necesidad de un cambio profundo no solo en lo material, sino también en los valores y la moral de la sociedad.

El evento contó también con la participación del ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos; el alcalde de Cajuata, JoséÁngel Pérez; representantes de la Central Agraria de Circuata, dirigentes y habitantes de diversas comunidades del municipio, quienes celebraron la entrega de esta obra que representa un avance significativo para la educación en la región.

nj/JC

