Vladimir Putin dijo que Donald Trump “restablecerá el orden” mundial con rapidez

El mandatario ruso destacó el “carácter” y la “tenacidad” del presidente de Estados Unidos, y acusó a los principales gobiernos europeos de intentar evitar la llegada del republicano a la Casa Blanca: “Lucharon activamente contra él”.

Vladimir Putin aseguró este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “restablecerá el orden” mundial “con rapidez” y acabará sometiendo sin problemas a las “élites europeas” que han intentado boicotear, a juicio del mandatario ruso, su retorno a la Casa Blanca.

“Trump, con su carácter, con su tenacidad, muy pronto pondrá orden. Y todo esto, ya verán, ocurrirá bastante rápido”, dijo el jefe del Kremlin sobre las relaciones del presidente de EEUU con los políticos europeos en una entrevista que será transmitida por el programa de la televisión estatal “Moscú.Kremlin.Putin”.

Putin añadió que “pronto todos ellos (los políticos europeos) se pondrán al lado de amo y terminarán moviendo la cola cariñosamente.

Según dijo al periodista ruso Pável Zarubin, que publicó fragmentos de la entrevista en su canal de Telegram, los europeos lucharon activamente contra Trump, porque “por mentalidad les gustaba más” el expresidente estadounidense Joe Biden.

“Trump tiene otra visión de lo que es bueno y lo que es malo, incluido lo que se refiere a la política de género y algunos otros asuntos”, indicó el mandatario ruso.

“Simplemente no les gusta Trump y lucharon activamente contra él”, agregó Putin tras asegurar que estas élites “interfirieron en la vida política y en el proceso electoral en Estados Unidos” para acabar “confundidos” cuando el mandatario republicano consiguió el triunfo en las urnas.

Las declaraciones del presidente ruso llegan en un momento en que Trump ha sugerido haber mantenido “conversaciones muy serias” con Rusia sobre la guerra en Ucrania. El viernes, Trump indicó que su administración podría tomar medidas “significativas” para poner fin al conflicto, aunque se mostró evasivo cuando se le preguntó si había hablado directamente con Putin.

La relación entre Trump y Putin ha sido objeto de intenso escrutinio desde la campaña presidencial de 2016, cuando el entonces candidato republicano pidió públicamente a Rusia que encontrara los correos electrónicos borrados de Hillary Clinton. Trump también se ha puesto del lado de Putin frente a las agencias de inteligencia estadounidenses respecto a la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y llegó a describir al líder ruso como “bastante inteligente” por su invasión a Ucrania.

Putin, por su parte, recientemente elogió a Trump como un “hombre inteligente y experimentado” y respaldó sus afirmaciones infundadas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020. “No podría estar en desacuerdo con él en que si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, la crisis que surgió en Ucrania en 2022 podría haberse evitado“, declaró Putin a la televisión estatal rusa.

Al mismo tiempo, los comentarios del jefe de Estado ruso se producen en medio de crecientes tensiones entre Moscú y Occidente. El viernes, Putin autorizó la salida del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs de Rusia, un movimiento simbólico que refleja el aislamiento económico del país tras la invasión a Ucrania. Simultáneamente, Rusia acusó a Estados Unidos de intentar militarizar el espacio, con la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zakharova, criticando los planes de defensa antimisiles estadounidenses.

Trump, en su campaña para 2024, ha prometido poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania y ha criticado repetidamente a la administración Biden por destinar miles de millones de dólares en ayuda militar y económica a Kiev. El presidente también ha cuestionado al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, sugiriendo que debería haber llegado a un acuerdo con Putin para evitar el conflicto.

Críticas a la clase política europea

En la entrevista, Putin también criticó duramente a la actual clase política europea, contrastándola con líderes históricos como Charles de Gaulle, Francois Mitterrand y Jacques Chirac de Francia, o Willy Brandt, Helmut Kohl y Gerhard Schroeder de Alemania.

“Hoy prácticamente no hay gente así”, lamentó Putin, añadiendo que algunos líderes actuales “ni siquiera tienen formación, no están en su sitio y se ocupan de asuntos de los que nunca se ocuparon desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos europeos”.

“Esto es una desgracia”, aseguró.

Putin aprovechó también para dedicar unas palabras particulares a Alemania -especialmente en medio de la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, a la que Rusia no fue invitada por invadir Ucrania- al considerar que la generación actual no tiene culpa de los crímenes del nazismo.

“La sociedad alemana actual no tiene nada que ver con esto. Sí, la memoria histórica, por supuesto, existe y debemos recordarla, y no debemos olvidarla, pero trasladar la culpa a la generación actual de alemanes por lo que sucedió me parece injusto”, dijo Putin.

Esta declaración del mandatario ruso repite la efectuada por el magnate Elon Musk durante una reciente participación en un mitin del ultraderechista partido alemán Alternativa para Alemania, condenada luego por el Gobierno de Berlín al entender que esta reticencia a la hora de asumir la llamada “culpa histórica” es, en realidad, un término filonazi.