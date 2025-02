Volodimir Zelensky dijo que estaría dispuesto a renunciar a cambio de la paz en Ucrania o el ingreso del país a la OTAN

Durante una rueda de prensa en Kiev, Zelensky afirmó: “Si hay paz para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy listo… Puedo intercambiarlo por la OTAN”. Además, subrayó que no tiene “ninguna intención de aferrarse al poder durante décadas”.

Esta declaración se produjo en el marco del foro “Ucrania: 2025″, donde el mandatario insistió en que su disposición a dimitir no está motivada por un deseo personal de permanecer en el poder, sino por su compromiso con la paz y la seguridad de su país.

Zelensky también aprovechó la ocasión para dirigirse a Donald Trump, presidente de EEUU, solicitando que comprenda la situación de Ucrania y brinde garantías de seguridad concretas para ayudar al país a defenderse de la invasión rusa.

“Me gustaría mucho una comprensión mutua de parte de Trump”, dijo Zelensky, recordando que el 24 de febrero se cumplirá el tercer aniversario de la invasión rusa.

“Garantías de seguridad por parte de Trump son muy necesarias”, añadió el mandatario, refiriéndose a la importancia de contar con un compromiso claro de apoyo por parte de los EEUU en caso de un acuerdo de paz.

Por otro lado, el presidente ucraniano reafirmó su disposición a firmar el acuerdo propuesto por EEUU sobre el reparto de los recursos naturales de Ucrania, que contempla una división del 50% entre ambos países.

Sin embargo, Zelensky insistió en que dicho acuerdo debe incluir garantías de seguridad claras para Ucrania. “No firmaré nada que tenga que ser pagado por generaciones y generaciones de ucranianos”, advirtió el mandatario, al tiempo que reclamó el derecho de Ucrania a exigir sus propias condiciones en las negociaciones.

El mandatario también sugirió que los recursos naturales de Ucrania que se podrían compartir con EEUU incluyan los que actualmente están bajo control ruso. “Hagamos 50-50, incluyendo los territorios ocupados”, propuso el presidente ucraniano, explicando que esta fórmula podría despertar el interés de EE.UU. en apoyar a Ucrania en la recuperación de estos territorios.

En este sentido, Zelensky subrayó que cualquier acuerdo que se firme con EEUU debe equilibrar los intereses de ambas naciones. “Esto es algo serio, no es un juego”, enfatizó, reconociendo que Ucrania necesita el apoyo de su principal socio, pero al mismo tiempo subrayó que el país no puede comprometer su dignidad ni su independencia en el proceso.

En otro frente diplomático, Zelensky extendió una invitación al presidente estadounidense, Donald Trump, para que visite Ucrania. “Deseo mucho que venga a Ucrania”, expresó durante su conferencia de prensa, destacando que su país sigue buscando la paz, pero que cualquier acuerdo de paz debe garantizar la seguridad a largo plazo para evitar una nueva agresión rusa.

El presidente ucraniano también se mostró dispuesto a viajar a EEUU para reunirse con Trump, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre ambos países en estos momentos cruciales. Sin embargo, Zelensky recordó que la guerra en Ucrania debe concluir con garantías claras de seguridad para evitar una repetición de la invasión rusa en el futuro.

El mandatario ucraniano, reiteró este domingo la importancia de incluir a Turquía en el proceso de negociaciones sobre las garantías de seguridad para su país tras el final de la guerra con Rusia.

En una rueda de prensa celebrada en Kiev, Zelensky subrayó: “Si hablamos de garantías de seguridad pienso que debemos contar con el presidente de Turquía”. Según el líder ucraniano, la contribución de Turquía, un país con un Ejército potente y numeroso, podría ser crucial para establecer un contingente militar internacional en Ucrania, con el objetivo de evitar futuras agresiones rusas tras el fin del conflicto.

Zelensky ya había destacado la relevancia de Turquía tras su visita a Estambul, donde se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta semana.

En ese encuentro, el mandatario reafirmó que la presencia de Turquía sería fundamental para garantizar la seguridad de Ucrania y el cumplimiento de cualquier acuerdo de paz.

El presidente ucraniano también insistió en la necesidad de que los países de la Unión Europea y el Reino Unido participen activamente en las negociaciones con Rusia, debido a la magnitud de la ayuda europea proporcionada a Kiev durante la guerra.

En este sentido, Zelensky mencionó específicamente a Alemania como uno de los principales contribuyentes en la defensa de Ucrania, tras los EEUU. “¿Podemos dejarles fuera a ellos o a otros?”, se preguntó el presidente ucraniano de forma retórica, aludiendo a la importancia de la colaboración internacional.

Asimismo, Zelenski propuso que la UE designe a un representante para participar en los contactos con Rusia, los cuales actualmente son impulsados de forma unilateral por Estados Unidos.

El presidente ucraniano indicó que esta cuestión será discutida con los países europeos cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, regrese de su viaje a EEUU, donde se reunirá con Donald Trump.

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajará este lunes a Ankara para discutir con su homólogo turco, Hakan Fidan, sobre el proceso lanzado por Washington para lograr la paz en Ucrania, tres años después del inicio de la invasión rusa. Según la agencia turca Anadolu, en la reunión se abordarán tanto los recientes contactos entre EEUU y Rusia como la posible contribución de Turquía al proceso de paz.

“Fidan reiterará la disposición de Turquía a acoger futuras conversaciones entre Rusia y Ucrania, tal como lo hizo en marzo de 2022″, señaló la fuente citada por Anadolu.

Desde el inicio del conflicto, el gobierno de Erdogan ha intentado mantener una postura equidistante entre Kiev y Moscú. Sin embargo, su mediación ha sido clave en algunos momentos, como en el caso de los acuerdos sobre el corredor de grano del Mar Negro, que ayudaron a aliviar parcialmente las tensiones sobre la seguridad alimentaria mundial.

Volodimir Zelensky llamó a la unidad entre Estados Unidos y Europa por una “paz duradera” en Ucrania

Por otro lado, el presidente de Ucrania hizo un llamamiento a la unidad de Estados Unidos y Europa para alcanzar una “paz duradera” en su país, en un mensaje difundido a través de Telegram.

“Debemos hacer todo lo posible para lograr una paz duradera y justa para Ucrania. Esto es posible con la unidad de todos los socios: necesitamos la fuerza de toda Europa, la fuerza de Estados Unidos, la fuerza de todos los que quieren una paz duradera”, expresó Zelensky.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, también se dirigió a su pueblo este domingo, justificando la invasión de Ucrania como una misión “divina”. En una ceremonia de entrega de condecoraciones militares a los soldados rusos que luchan en Ucrania, Putin afirmó: “El destino lo quiso así, Dios lo quiso así, si se me permite decirlo. Una misión tan difícil como honorable —defender a Rusia— ha sido puesta sobre nuestras y sus espaldas juntas”.

Ambos mensajes se emiten en el contexto del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, sobre la guerra.

El mandatario estadounidense se refirió el viernes a unas eventuales negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, restando importancia a la presencia de Zelensky en dichas reuniones. “No creo que sea importante que esté en las reuniones. Lo he observado durante años, lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y yo ya estoy harto”, dijo Trump en una entrevista con Fox News.

Además, dijo que los contactos con Ucrania por un posible acuerdo sobre recursos naturales raros fueron una “pérdida de tiempo”.

Trump continuó señalando que Putin está dispuesto a negociar, a pesar de que “si quisiera, podría obtener todo el país”, ya que Rusia es “mucho más grande y fuerte”. Sin embargo, el presidente estadounidense corrigió algunas de sus declaraciones anteriores y reconoció que “Rusia atacó a Ucrania”, aunque insistió en que el ataque fue posible por la postura adoptada por Joe Biden.

“A Rusia se lo podría haber disuadido fácilmente. Biden no tenía idea de lo que estaba haciendo y todo lo que decía estaba mal (…) y Zelensky decía cosas equivocadas”, sostuvo.

En este contexto, Trump insistió en que es el único capaz de poner fin al enfrentamiento y destacó como una victoria el haber establecido contactos con ambas partes. “Si no fuera por mí, no habrían hablado en absoluto. Soy la única razón por la que están dialogando”, afirmó.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, criticó el rechazo de Ucrania al acuerdo sobre metales raros que se extendió esta semana.

“Hemos presentado a los ucranianos una oportunidad increíble e histórica: que Estados Unidos invierta en Ucrania, impulse su economía, sus recursos naturales, y se convierta en su socio para su futuro de manera sostenible. Esto sería la mejor garantía de seguridad que podrían esperar, mucho más que otro cargamento de municiones”, afirmó Waltz.

En este contexto, Kiev llamó a los líderes europeos a insistir en la necesidad de participar en las negociaciones de paz debido a la magnitud de la amenaza que Rusia representa para todo el continente.

“Como país, queremos paz, queremos que la guerra termine. Pero queremos que el fin de la guerra se base en ciertas garantías de seguridad. Esperamos que estas garantías de seguridad las ofrezcan Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía y toda Europa”, declaró Zelensky.