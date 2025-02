Vuelven las labores escolares a partir de este lunes bajo medidas de bioseguridad regionalizadas

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó que a partir de este lunes retornarán las labores escolares en 16.099 unidades educativas del subsistema de educación regular. Para este propósito, se ha instruido seguimiento sobre la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad de manera regionalizada y de acuerdo a factores climáticos

Veliz explicó que los cambios bruscos de temperatura a causa de las lluvias han dificultado los mantenimientos correspondientes en las unidades educativas, especialmente en el oriente del país, lo que ha generado riesgos para la salud de los estudiantes.

También informó que hasta el sábado recibieron unas 30 denuncias por cobros irregulares, motivo por el cual dispuso que un equipo técnico visite las unidades educativas denunciadas. “No es posible que se realicen cobros por un cupo”, señaló en declaraciones al canal estatal.

En relación con posibles casos de Covid-19, Veliz detalló que a partir de este lunes se aplicarán protocolos de bioseguridad desde el inicio de las labores educativas, pero de manera regionalizada, ya que los datos muestran que los contagios han disminuido.

Veliz afirmó que no hay razones para que las 16.099 unidades educativas del país no puedan iniciar sus labores escolares este lunes. Sin embargo, no descartó que algunas regiones puedan experimentar retrasos debido a inclemencias del tiempo.

Entre tanto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, aseguró que no existen unidades educativas que no inicien las labores escolares por desastres naturales,

El ministro expresó su esperanza de que el presidente Luis Arce y los ministros participen en la inauguración del año escolar en distintas unidades educativas, según la coordinación con los directores departamentales de educación.

Hasta la gestión 2023, el Ministerio de Educación tenía registrado aproximadamente 2.953.000 estudiantes en diferentes unidades educativas y para este año se espera que pasen los 3 millones de estudiantes, tomando en cuenta el crecimiento poblacional.