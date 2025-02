Zoe Saldaña se refirió a los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón: “Me entristece mucho porque no lo apoyo”

Ambas actrices de “Emilia Perez” están nominadas a los premios Oscar. En los últimos días se viralizaron mensajes publicados años atrás por la artista española con críticas hacia la diversidad en Hollywood, el Islam y George Floyd.

Por Ester Palomino

Fuente: Infobae

La actriz Zoe Saldaña se refirió a la polémica en torno a su coprotagonista en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, luego de que resurgieran antiguos tuits de la actriz española con contenido racista y crítico hacia la diversidad en los Óscar, el Islam y George Floyd.

Saldaña, quien está nominada al premio de la Academia por su papel en la película, expresó su tristeza y desaprobación por las publicaciones de su coestrella.

“Todavía procesando todo lo que ha ocurrido en los últimos días, y estoy triste”, dijo la actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña durante un evento en Londres, según The Hollywood Reporter.

Saldaña, de 46 años, marcó distancia de la postura de su compañera. “Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tengo tolerancia para ninguna retórica negativa hacia las personas de cualquier grupo o comunidad”, afirmó.

La actriz también explicó que durante la filmación de Emilia Pérez tuvo una interacción respetuosa con sus compañeros, y por ello se sentía especialmente decepcionada. “Puedo dar fe de la experiencia que tuve con cada individuo que fue parte de esta película, y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y eso es lo que me entristece”, agregó.

Saldaña aseguró que no tolera discursos negativos hacia ningún grupo social y que la controversia la ha afectado profundamente (Shanna Besson/Netflix vía AP) Saldaña aseguró que no tolera discursos negativos hacia ningún grupo social y que la controversia la ha afectado profundamente (Shanna Besson/Netflix vía AP)

Zoe comentó: “Es una pena que tengamos que lidiar con este contratiempo en estos momentos. Pero me alegro de que estén todos aquí y de que sigan apoyando a Emilia Perez, porque el mensaje de esta película es muy poderoso y el cambio que puede aportar a las comunidades marginadas día tras día es importante”.

Saldaña, que interpreta a la abogada de la protagonista, también aludió a las criticas negativas que enfrenta su película, la más nominada en esta edición de los premios Oscar. Para cerrar su respuesta, expresó: “Puedo asegurar que todos los que nos hemos reunido para contar esta historia lo hemos hecho por amor, por respeto y por curiosidad, y seguiremos difundiendo ese mensaje”.

Los polémicos mensajes de Karla Sofía Gascón

El escándalo tomó vuelo con el resurgir en redes sociales de una serie de antiguos tuits de Karla Sofía Gascón, algunos con comentarios racistas, otros criticando la diversidad en los Óscar. En uno de los mensajes más polémicos, Gascón se refirió de manera despectiva a George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de un policía en 2020 impulsó el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos.

“Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados”, escribió la actriz española en un mensaje recuperado por la revista Variety.

Uno de los tuits rescatados de la cuenta de Karla Sofía Gascón (Captura de X) Uno de los tuits rescatados de la cuenta de Karla Sofía Gascón (Captura de X)

En otros posteos, Gascón emitió duros comentarios contra la religión islámica y los inmigrantes marroquíes en España. “Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España… Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente atacan la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam”, se lee en otra de sus publicaciones antiguas.

La actriz también criticó la creciente diversidad en los candidatos y ganadores de los Premios de la Academia, refiriéndose con desdén a la ceremonia de los Óscar de 2021.

“Cada vez más los Óscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Aparte, una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo”, escribió.

La española declaró que usaba sus redes como un diario personal y que algunos de sus comentarios fueron sacados de contexto (Shanna Besson/Netflix) La española declaró que usaba sus redes como un diario personal y que algunos de sus comentarios fueron sacados de contexto (Shanna Besson/Netflix)

Ante el revuelo generado por estos mensajes, Gascón, de 52 años, decidió cerrar su cuenta en X y emitió un comunicado en el que se disculpó si alguien se sintió ofendido. Además, denunció ser víctima de una “campaña de odio y desinformación”. “Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación”, declaró en un mensaje enviado a los medios de prensa este viernes.

La protagonista de Emilia Pérez insistió en que sus opiniones han cambiado con el tiempo y que sus redes sociales eran utilizadas como una especie de diario personal. “No como algo que fuera a ser escudriñado hasta el último de sus 140 caracteres, ya que a veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo”, explicó en su comunicado.