A dos años del inicio de la crisis cambiaria, no se vislumbra una solución efectiva, advierte economista

Raúl Domínguez

Fuente: El Deber

A finales de febrero y principios de marzo de 2023, se inició lo que los economistas denominan la ‘crisis cambiaria’, es decir la caída de la oferta de dólares estadounidenses frente a la demanda, en el mercado boliviano. La fecha también coincide con la paralización de la publicación de los informes semanales sobre las principales variables económicas del portal electrónico del Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, afirmó que durante ese tiempo transcurrido hasta hoy, el gobierno no encontró una solución efectiva a la crisis cambiaria, la cual se profundizó, lo que se puede apreciar en la escasez de combustibles e incremento en los precios de la canasta familiar, principalmente.

“Se han cumplido más de dos años, donde se aplicó una especie de ‘dólar exportador’, es decir, un tipo de cambio preferencial para que los exportadores nacionales traigan sus dólares al Banco Central de Bolivia, y éste les iba a pagar en bolivianos un tipo de cambio más elevado al oficial (…) Sin embargo, el tiro ha salido por la culata, porque ha generado un desequilibrio en el mercado cambiario, especulación, incertidumbre y el fortalecimiento de un mercado negro o paralelo, que ha llegado a costar inclusive en 15 bolivianos la unidad del dólar americano”, indicó Romero.

A su vez, apuntó que ante la falta de información por parte del BCB, “a la fecha nos tenemos que entrar por comunicados o notas de prensa, cuál es el nivel o las proyecciones de los principales componentes de las RIN. Al parecer, quieren incrementar 400 millones de dólares en este año, pero apuntando a lo que es la revalorización de las reservas, de las pocas que tenemos en oro, por su precio internacional”, consideró.

Según el último informe del tercer cuatrimestre de 2024 del BCB, sobre Operaciones con Reservas en Oro, Bolivia cuenta con 19,91 toneladas de oro depositado en el exterior ($us 1.669,38 millones) y 2,62 toneladas de oro en bóvedas del BCB ($us 219,88 millones). Por su parte, el último informe sobre Estadísticas Semanales que publicaba regularmente el BCB, fue hasta el 17 de febrero de 2023, cuando las RIN se encontraban en $us 3.538 millones; de los cuales $us 372 millones estaban en divisas (dólares); Derechos Especiales de Giro (DEG), con $us 538 millones y, en oro, $us 2.592 millones.

Romero lamentó que hasta el momento el gobierno no haya implementado respuestas, ya que las que se han aplicado son simplemente coyunturales o paliativas y no estructurales. “La crisis fiscal ha generado también una inflación muy preocupante, que podría superar ampliamente el 15% este año”, advirtió..

El economista recomendó que se adopten políticas económicas de ajuste fiscal, que tengan incidencia en el mercado cambiario para captar recursos. “No solamente por deuda externa, sino también de inversión, con normativas que atraigan capitales extranjeros y, también procurando de que se mejoren las fuentes de ingreso en dólares de la economía nacional, tanto el sector público como el sector privado”, señaló.

