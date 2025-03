A ritmo de la salsa, Luis Vega, Bonny Lovy y Corona estrenan “Mi Debilidad”

Los artistas cruceños colaboraron para lanzar el nuevo tema que, sin duda, apunta a ser un nuevo éxito musical

[Foto: captura video] / Corono, Luis Vega y Bonny Lovy Fuente: UNITEL

Este martes, Luis Vega, Bonny Lovy y Corona estrenaron su canción “Mi Debilidad”, una colaboración que sin duda sorprendió a sus seguidores durante este feriado de Carnaval.

El tema que tiene base en el ritmo de la salsa, muestra sin duda un estilo muy diferente al que los artistas cruceños nos tenían acostumbrados, pero demuestra la versatilidad de los mismos.

“Eres mi debilidad, me emborracho y te empiezo a buscar, te imagino y se me olvida todo, ya no tengo dignidad”, dice parte de la letra de la pegajosa canción.

El estreno del tema vino acompañado de un video clip en el cual se ve a los tres artistas en diferentes ambientes, aunque posteriormente se unen en un escenario para cantar y bailar juntos al son de la música.

La canción sin duda apunta a ser un éxito como otro de los temas de estos talentosos cantantes, ya que a menos de 10 horas de su estreno ya supera más de 8 mil reproducciones en YouTube.

Además, se espera que también llegue a sonar en varios garajes y lugares donde este martes 4 de marzo se celebra el tercer día de Carnaval.

