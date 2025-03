Acompañada de su pareja, aparece la mujer que tenía reporte de desaparecida tras ser retirada de una clínica

“La que sería víctima con el denunciado aparecen, se analizará si se continúa el proceso. Se hará una evaluación sobre este caso”, dijo Rojas.

La mujer ingresó a dependencias policiales en silla de ruedas junto al denunciado, identificado como Ismael M, quien alegó su inocencia.

“Nosotros nos presentamos ante la justicia, esperemos que haga su trabajo. No tenemos nada que esconder con mi pareja. Me declaro inocente porque no es como dice su familia”, añadió Ismael al medio Noticias Al Instante.