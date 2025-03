Acusan a taxista de robar 1.500 dólares a un hombre en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia.-

Una denuncia por robo fue interpuesta ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, luego de que un hombre acusara a un taxista de despojarlo de 1.500 dólares. El hecho ocurrió en la zona del cuarto anillo, cerca de La Cuchilla, cuando salía de un establecimiento nocturno.







“Tenía 1.500 dólares y un taxista me asaltó. Lamentablemente, no se puede ver las placas del vehículo. Interpuse la denuncia ante la Felcc hace más de un mes, pero no han podido encontrarlo. Pido a la gente que me ayude a encontrarlo. Yo estaba yendo a mi casa y el taxista aprovechó mi estado para quitarme la billetera. Lo único que pido es que lo encuentren y me devuelvan el dinero. Lo iba a usar para invertir en un pequeño negocio”, señaló la víctima, visiblemente afectado por la situación.

A pesar de las investigaciones en curso, el presunto responsable del robo sigue sin ser localizado. La víctima hace un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para ayudar a dar con el paradero del taxista, quien según su versión, se aprovechó de su vulnerabilidad para cometer el delito.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas