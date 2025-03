ADN, MNR, UN, MTS y Demócratas están obligados a terciar en los comicios de agosto, corren el riesgo de perder su personalidad jurídica

Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) están obligados a participar en las elecciones generales del 17 de agosto, porque de no hacerlo perderán su personalidad jurídica, advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe.

La Paz, 05 de marzo de 2025 (ABI). – Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) están obligados a participar en las elecciones generales del 17 de agosto, porque de no hacerlo perderán su personalidad jurídica, advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe.

Las cinco organizaciones políticas pidieron licencia para no concurrir a las elecciones generales de octubre de 2020, donde solo participaron cinco frentes y el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) se hizo con la victoria en primera vuelta.

“Hay cinco partidos que sí o sí tienen que participar.¿Quiénes son? ADN, MNR, Unidad Nacional, Demócratas y MTS.¿Por qué? Porque ellos no participaron en el año 2020. La Ley dice que pueden descansar una (elección), no dos veces. Si en dos (elecciones) no participan, de manera consecutiva, pierden su personería jurídica. Son parte de las reglas de juego que tenemos en nuestra norma electoral”, explicó en El Deber Radio.

Además de estos cinco frentes, otras nueve organizaciones políticas tienen su personalidad jurídica vigente y pueden concurrir a las elecciones de agosto. Se trata del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que tiene un acuerdo con el expresidente Jorge Tuto Quiroga; el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Además, están Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL); Nueva Generación Patriótica (NGP); Autonomía por Bolivia – Súmate (APB-Súmate); el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y el Frente Para la Victoria (FPV), éste último firmó un acuerdo político con Morales para postular a la presidencia pese a los impedimentos legales que tiene.

De acuerdo con Tahuichi Quispe, de los 14 frentes, el FPV tiene una amonestación, el PDC y ADN dos, que los ponen al filo de perder la personalidad jurídica si reciben una tercera sanción.

“El Frente Para la Victoria tiene pendiente la elección de su directiva, luego de rechazarse la última elección de su directiva. Tiene hasta este 20 de marzo para renovar su directiva. Si en ese plazo no lo hiciera, lo digo hipotéticamente, que no se malentienda, puede ser pasible a una sanción no solamente el FPV, sino también ADN, que tiene pendiente el cumplimiento del mismo requisito, al igual que el PDC”, precisó el vocal.

Una vez cumplido el plazo del 20 de marzo, la sala plena definirá qué sucederá con los partidos que no cumplan con la renovación de su directiva y la adecuación de sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

