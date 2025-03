Advierten que medidas lanzadas por el Gobierno son improvisadas y no solucionarán escasez de combustible

Tras las 10 medidas lanzadas por el presidente Luis Arce, expertos advirtieron que esas determinaciones no solucionarán de forma definitiva la escasez de combustible en el país, porque son acciones paliativas por la complicada coyuntura económica.

Presidente Luis Arce. Foto: Captura

Fuente: ANF

“Ninguna de las medidas que ha lanzado el presidente son soluciones definitivas, solo son medidas paliativas y coyunturales. No hay ninguna propuesta de fondo que haga aparecer dólares y, por ende, normalice el abastecimiento de combustible”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en contacto con la ANF.

Al respecto, el economista Gonzalo Chávez las calificó como improvisadas, de bajo impacto y confirma que la falta de diésel y gasolina será la nueva normalidad. Consideró que el único perdedor es el pueblo que deberá aprender a sobrevivir con menos combustible.

“En resumen, el Gobierno ha optado por administrar la crisis en vez de resolverla. En este juego de improvisaciones, los grandes perdedores serán los ciudadanos, que deberán aprender a sobrevivir con menos combustible, más filas y medidas cada vez más absurdas”, puntualizó.

Flanqueado por los 16 ministros de Estado y sin la habitual presencia de las organizaciones sociales, el mandatario presentó un decálogo de medidas que van desde el horario continuo para el sector público y privado, clases virtuales, teletrabajo, reducción del parque automotor del servicio público, la priorización de dotación de combustibles a alcaldías y productores.

Con relación a la reducción del parque automotor del servicio público, Chávez dijo que esa medida provocará que una gran cantidad de transportistas se queden sin ingresos económicos. Sobre el horario continuo, recordó que ya se aplicó en la pandemia y originó una menor productividad.

“Lo vivimos en la pandemia y el resultado fue menor productividad, reducción de ingresos y un impacto insignificante en el ahorro de combustibles. Si esta es la ‘solución’, es porque las alternativas reales: generación de dólares, inversión, eficiencia en la importación han sido descartadas”, enfatizó,

Entre tanto, Romero indicó que admitió el uso de los préstamos externos para importar combustible tomando en cuenta que serán administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB). Además, advirtió que con el fin de cumplir con los proyectos se aplicará una nueva emisión monetaria o se recurrirá a créditos internos.

“Dijo que no van a comprar combustible con los recursos de los créditos, pero dijo que van a recibir esos dólares en el BCB y lo van a dar en bolivianos para los proyectos ¿Qué quiere decir? que los dólares que vengan de los créditos los va a administrar el BCB con las reservas internacionales y, qué hacen con las reservas internacionales, van a servir precisamente para comprar carburante. Van a tratar de cumplir con los proyectos, pero en bolivianos y ¿Qué significa eso? una posible emisión monetaria de dinero o que nos endeudemos más internamente”, explicó.

No admiten la crisis

Por otra parte, Chávez cuestionó que el mandatario no admita que el país está sumido en una crisis económica ya que esas medidas muestran que no existe un plan para la captación de dólares, dependiente de importaciones y con un gasto público elevado.

“Lejos de ser una estrategia para resolver la crisis, este paquete de medidas confirma que la escasez de combustibles llegó para quedarse. No hay soluciones estructurales, no hay plan para generar los dólares necesarios y, lo más preocupante, no hay reconocimiento del problema de fondo: una economía mal gestionada, dependiente de importaciones y con un Estado que sigue gastando como si el boom de los commodities nunca hubiera terminado”, expresó.

Romero indicó que el Ejecutivo está en campaña política y no quiere reconocer que el modelo económico fracasó, solo buscan responsables en la Asamblea Legislativa. Dijo que las cifras macroeconómicas son el claro reflejo de la crisis.

“Están en campaña política y no quieren admitir que su política económica ha fracasado, pero las cifras macroeconómicas indican que la situación es preocupante por la falta de carburantes, la cotización del dólar se ha disparado en el mercado negro. La población siente la situación económica”, añadió.

