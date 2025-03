Alza de pasajes: Arias afirma que ‘era necesario’ y agradece la comprensión

En un balance después del incremento de pasajes del servicio público, el alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que ningún aumento es positivo, pero en este caso era necesario y agradeció que la ciudadanía así lo entienda.

Fuente: Erbol

“Es normal que se rechace, pero era necesario. Hay que tomar medidas necesarias. El país está muy mal porque no se toman medidas. No hay diésel porque no se toman medidas. No hay dólares porque no se toman medidas”, dijo Arias este lunes.

El Alcalde manifestó que podría haberse “lavado las manos” y mantener a la ciudad en un estado de incertidumbre y confrontación, pero optó por asumir una decisión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La gente dice: ‘está bien, pero que se cumpla el pasaje escolar y que se cumpla la suspensión del trameaje’. Y en eso estamos trabajando”, resaltó el Alcalde.

Anunció que el miércoles se desplegarán brigadas de la Alcaldía, para controlar el pasaje diferenciado que debería beneficiar a escolares y personas de la tercera edad.

Arias anunció que se reunirá con juntas escolares y las juntas vecinales, para coordinar estos controles.

“Ningún incremento es positivo, pero también quiero agradecer al pueblo de La Paz que entiende que era necesario, pero más necesario es mejorar y que se cumpla la tarifa escolar”, agregó.

La tarifa de minibuses subió desde el miércoles a Bs2,40 en tramo corto y Bs3 en el largo, sin embargo, los escolares, adultos mayores y personas con discapacidad deberían pagar Bs2 en el corto y Bs2,60 en el largo.