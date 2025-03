Anapo alerta que sin diésel para la cosecha están en riesgo más de $us 2.000 en exportaciones

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

“El campo necesita diésel”, bajo esa premisa la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó que, si no se garantiza el abastecimiento suficiente de combustible para la cosecha de soya, se pone en riesgo la producción y más de $us 2.000 millones en exportaciones.

El presidente de la organización, Fernando Romero, ratificó que su sector está muy preocupado porque el combustible aún no llega para el sector productivo que está en plena etapa de cosecha. Dijo que si el abastecimiento en complicado en las ciudades, en las provincias la situación empeora.

Asimismo, Romero explicó que, aproximadamente, a partir del 10 de marzo la cosecha de soya y otros granos ingresará en su etapa más fuerte y para ello requieren con urgencia que se garantice el abastecimiento continúo de diésel.

“A partir del 10 y 15 de marzo vamos a tener la cosecha en su plenitud y no para por lo menos por cuatro a seis semanas. Estamos hablando que si no llegamos a levantar esa cosecha está en riesgo más de $us 2.000 millones en exportación, está en riesgo la cadena productiva, está en riesgo las cadenas alimenticias como la avícola, porcino”, explicó en Unitel.

Aseguró que la cosecha que se viene no es solo la más importante para Santa Cruz, “sino para el país”, pues se trata de más de 2,5 millones de toneladas de grano que se espera obtener en la campaña verano 2024-2025.

Explicó que los productores requieren entre 30 a 40 millones de litros para los próximos dos meses para cosechar 1,3 millones de hectáreas, transportar el grano a los centros de almacenamiento y sembrar la cosecha de invierno con granos como el sorgo, trigo y maíz.

“Tenemos que inundar de diésel los surtidores, el Gobierno tiene que hacer los máximos esfuerzos, es su responsabilidad de que el diésel esté de forma oportuna.

La soya y sus derivados son de los productos que más exporta el país; sin embargo, en el último año, la producción y las ventas sufrieron una importante caída.

Según datos del INE, entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de soya y sus derivados cayeron —en términos de valor— en $us 671,9 millones respecto del mismo periodo de la gestión anterior.

La crisis del diésel no solo afecta a los agricultores, el transporte pesado también está afectado y alerta que no podrá cumplir con el traslado de granos por falta de combustible.

El Gobierno garantizó que se incrementó los volúmenes de entrega de diésel; sin embargo, aún no se ven los resultados y las largas filas en las estaciones de servicio continúan.