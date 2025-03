Arce dialoga con políticos y Órganos del Estado en un escenario conflictivo por la falta de divisas y combustible

Fuente: Unitel / Video Bolivia Tv

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este martes por la mañana se dio inicio, pasadas las 10:15, al diálogo convocado por el Gobierno en el que participan el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, representantes de los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, además de los precandidatos presidenciales como Manfred Reyes Villa, Chi Hyun Chung y Amparo Ballivián

La convocatoria se da en un contexto en el que el país enfrenta la falta de divisas, que ha dificultado la importación de combustibles que genera el descontento en la población y la preocupación de diversos sectores del aparato productivo que ven en la intermitencia de distribución de carburantes, un riesgo para garantizar la cosecha de verano y, por ende, la seguridad alimentaria.

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anticiparon que en la cita el presidente del Órgano, Oscar Hassenteufel, solicitará que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los proyectos de ley para blindar las elecciones y los aspectos vinculados con la votación, entre ellos el principio de preclusión y los recursos económicos para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el sufragio en el exterior.

En el llamado al diálogo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que “no es correcto ni responsable” que en la actual coyuntura hayan personas que quieran aprovechar las dificultades en la provisión de combustible, “cuyas causas son anteriores” a la gestión de Luis Arce.

La autoridad del Gobierno advirtió que se busca generar una convulsión social por cálculos electorales y personales.

“El objetivo del encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, para que el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas”, dijo Prada.

No asisten

Cuatro líderes de oposición descartaron con anticipación su presencia en el encuentro que se desarrolla este martes en la Casa Grande del Pueblo. Ellos son: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, todos miembros del bloque opositor.

De este bloque, solo Amparo Ballivián se hizo presente en Casa Grande para participar del encuentro convocado por el Gobierno de Luis Arce.