Arce llama a la unidad y pide no dejar que dividan al Instrumento Político

El jefe de Estado señaló también que el Gobierno trabaja para dar soluciones estructurales a la economía del país, a pesar de que “le tocó la etapa más dura”.

Fuente: Opinión

El presidente del Estado, Luis Arce, durante la celebración del 15 aniversario de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, llamó nuevamente este viernes a las organizaciones sociales y a la militancia del MAS – IPSP a la unidad y pidió no dejar que dividan al Instrumento Político.

“Pedimos que consolidemos la unidad, que no bajemos la guardia en forjar la unidad que es el camino que nos va a permitir que nuestro Proceso de Cambio continúe, porque lo más importante no son las personas, lo más importante es toda esa gente que está detrás de todos nosotros, lo más importante es el pueblo que tiene que tener su instrumento político trabajando para él”, dijo.

Aseguró que los principios y objetivos del Gobierno nacional son mucho más grandes que todo el aparato mediático que busca afectar su gestión.

“Nuestros principios y objetivos son mucho más grandes que todo el aparato mediático, que todo aparato que se pueda poner delante de nosotros para ‘achicarnos’, para no hacer sentir nuestra voz, para no hacer escuchar nuestras ideas, nuestra ideología, nada va a poder pararnos”, remarcó.

El mandatario señaló que existen intentos de dividir al instrumento político; sin embargo, “no lo lograrán” y señaló que la cantidad de proclamaciones y de precandidatos del MAS – IPSP no muestra debilidad, sino más bien fortaleza.

Asimismo, instó a no hacer caso de rumores o información falsa que circula en redes sociales en el intento de influir en la población.

“No nos dejemos engañar con las divisiones, no nos dejemos llevar por todos los rumores, hoy las redes están plagadas de mentiras, de calumnias e información tendenciosa, que lo único que quiere es que un boliviano, una boliviana piense en la forma en que quieren que pensemos, pero no nos van a cambiar de mentalidad, no nos van a cambiar en la forma de pensar y de sentir al país, porque eso no se cambia con un meme, no se cambia con un TikTok, con una noticia falsa”, advirtió.

Destacó el avance del proceso de industrialización con sustitución de importaciones para ampliar la base económica y dejar de importar combustibles, con la construcción de plantas de biodiésel.

Además, recordó que en su gestión enfrentó la pandemia, intentos de golpes de Estado, marchas y bloqueos, y actualmente desastres naturales.

“Pero no nos achica, nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando”, sostuvo.

