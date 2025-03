Así funcionaba el imperio de ‘Doña María’, la reina del narco brasileño

Ex-dama de Copas do Baralho do Crime da Bahia, Jasiane Silva Teixeira foi presa em São Paulo numa ação coordenada entre as polícias civis. Ela possuía um mandado por homicídio com condenação de 14 anos. 🚨 #smartsampa @tarcisiogdf @DerriteSP pic.twitter.com/WTC06007zA

— Claudio Dantas (@claudio_dantas_) January 26, 2025