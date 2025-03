Bolivia: Balanza comercial 2024

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

Ya a mediados de marzo, recién el INE ha sacado los datos del Comercio Exterior de diciembre 2024 y de enero 2025, los cuales reflejan un claro deterioro en nuestra balanza comercial, y por ende en el desempeño de la economía nacional, cuyo resultado, entre varios aspectos es un flujo neto de divisas negativo y mayor presión inflacionaria. Se detalla brevemente a continuación:

1. El año 2024 se cerró un nuevo déficit comercial, en diciembre fue de 97,6 millones de dólares. Reflejando una leve mejoría tanto en exportaciones e importaciones respecto a noviembre 2024.

2. El año 2024, el 75% de los meses presentaron un déficit comercial, cuyo valor acumulado sumo los 845 millones de dólares de saldo comercial desfavorable para Bolivia.

3. El saldo comercial acumulado del 2024 (-845,30 MMusd) fue mayor en un 48% al registrado en la gestión 2023, el cual fue de -570 millones de dólares.

4. Las exportaciones totales del 2024 llegaron a $us. 9.059,20 millones, las cuales fueron un 17% menores que el año 2023.

5. En cambio, las importaciones de la gestión 2024, cayeron en un 14% respecto al año 2023. En ambos casos, se observa un desempeño negativo de nuestro comercio exterior, con incidencia en el mercado interno.

6. En diciembre 2024, las exportaciones de la industria manufacturera representaron el 39% del total, en cambio, solo el sector agropecuario aporto con el 5%.

7. Respecto a las importaciones en diciembre 2024, el 60% de las mismas fueron para bienes de consumo. Las materias primas y productos intermedios solo representaron el 19% del total, dando señales de un bajón respecto al 2023, y de que la producción nacional se contrajo.

8. Todos los saldos comerciales por grandes categorías económicas en el año 2024 fueron negativos, con excepción de Suministros Industriales. Esta tendencia se repitió de igual manera en el 2023, pero de manera más rigurosa.

9. De igual manera, hemos tenido deficiencias con nuestros socios comerciales, salvo con Brasil, con el cual tuvimos un saldo comercial positivo el 2024 de $us. 103,4 millones. En cambio, con China el resultado fue diferente, de -861 millones de dólares.

10. En cuanto al saldo comercial por zonas geográficas, el año 2024 fue negativo, solo con la CAN tuvimos un balance positivo, con el resto, la situación fue todo lo contrario. Con la ALADI por -1.115,8 MMusd.

11. En el año 2024, las exportaciones nacionales fueron $us. 8.922,9 millones. El producto más exportado fue el gas natural ($us. 1.614,7 millones), el segundo fue el mineral de Zinc ($us. 1.415,7 millones) y el 3er lugar fue el mineral de plata ($us. 1.198,3 millones).

12. Las actividades económicas que aportaron mas a las exportaciones del país fueron la industria manufacturera y la extracción de minerales, con el 40% y 35% respectivamente.

13. El sector hidrocarburífero continua en franco descenso, lo cual se refleja en sus exportaciones. La venta de gas natural al exterior cayo en un 21% en el ultimo año, reduciendo la entrada de divisas al país.

14. El año 2024, las importaciones totales de Bolivia fueron por $us. 9.904,5 millones. Lo que mas se importo fueron combustibles y lubricantes elaborados por $us. 2.775,7 millones y luego suministros industriales elaborados, por $us. 2.608,5 millones. Aunque el presidente indico que el año pasado se gasto $us. 3.349 millones para la compra de diésel y gasolina.

15. Se ha observado que la importación 2024 de todas las grandes categorías económicas han caído respecto al 2023, la más notoria en Equipo de transporte y sus piezas y accesorios, con un 33,8%.

16. En enero 2025, de igual manera se ha presentado un déficit comercial de $us. 183 millones. Las exportaciones cayeron en un 4%, mientras que las importaciones en un 7% respecto a enero 2024.

La tendencia del deterioro del comercio exterior boliviano se evidencia y corrobora con los datos del 2024, los cuales en términos generales fueron negativos. Ya con datos de enero 2025 se observa que tal situación continuara esta corriente, principalmente por la falta de dólares, lo cual ha dado cifras de saldos comerciales negativos en distintas áreas. Las exportaciones por actividad económica han decaído en comparación con enero 2024, con excepción de la extracción de minerales, por los buenos precios internacionales. Sin embargo, de enero 2024 a enero 2025 la exportación de gas natural ha caído en 107% en su valor.

Si bien, las importaciones de suministros industriales y de carburantes ha aumentado respecto a enero 2024, en el segundo caso ha significado mayor gasto publico para su compra y subvención, y con los actuales problemas de solvencia y liquidez del sector público, han generado muchas dificultades para su provisión en el mercado interno.

Se avizora un año igual o mas complicado que el 2024 en términos de comercio exterior, con un escenario de mucha incertidumbre y volatibilidad, donde más allá del contexto interno, la crisis interna, en lo económico y político, pondrá contra las cuerdas a exportadores e importadores, donde quienes pagaran los platos rotos será la población, con problemas en abastecimiento regular y con una elevación mayor en los precios de los productos del consumidor final. Al parecer se está consolidando la estanflación en la economía boliviana.