Bolivia: Escasez de combustible complica los servicios municipales y pone en emergencia a productores y transportistas

Persisten las filas por combustible en distintas ciudades del país pese a que ya pasó más de 24 horas de que concluyó el feriado de Carnaval. Esto derivó en que los conductores tengan que pasar más de cinco horas a la espera de cargar carburantes, principalmente gasolina. Además, sectores productivos y transportistas están en emergencia para exigir que se regularice el suministro de diésel.

A esto se suma que hay alcaldías del país, como la de Cochabamba y La Paz, que alertan que la falta de combustible está afectando los servicios ediles, entre ellos la frecuencia del recojo de basura, y en los trabajos de mitigación de los efectos de las lluvias.

Este jueves, desde la Alcaldía de Cochabamba aseguraron que solo cuentan con una reserva de diésel para las próximas horas y advirtieron que si no se normaliza el suministro las obras se paralizarán.

“Han bajado a 24 mil (litros) y hemos adecuado nuestro cronograma, no es lo óptimo, pero bueno, nos estamos adecuando. Lo importante es que aquello no falle, porque si no nos entregan los 24 mil litros semanales, entonces automáticamente nuestra capacidad operativa disminuye”, alertó René Quiroga, director Obras Públicas.

En este mismo municipio informaron que la escasez de diésel derivó en que en algunas rutas se disminuya la frecuencia de recojo de basura.

Estos problemas también se replican en La Paz. El director de Gobernabilidad de La Paz, Gonzalo Barrientos, señaló que el recojo de basura, la limpieza de áreas y el barrido de calles están afectados por la escasez de diésel.

Productores y transportistas

Los sectores económicos también están en emergencia por la falta de este combustible. El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, advirtió que desde la próxima semana retomarán las movilizaciones para exigir que se garantice el suministro de diésel.

A su vez, el transporte urbano cruceño no está exento de las filas por combustibles y dio un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver esta problemática, según el reporte del dirigente Bismark Daza, de la Federación de Transporte 16 de Noviembre.

En este sentido, el sector tendrá un ampliado este viernes en Santa Cruz con miras a evaluar la situación y no descarta asumir medidas de presión.

Por su parte, el sector productivo exige que se garantice el diésel, más en esta época de cosecha de verano. Así lo han hecho conocer en un pronunciamiento los representantes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la Cámara Oriental del Transporte y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

En esta línea, la investigadora y exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz, señaló que “el sector está en emergencia, ya que no se está cumpliendo la provisión de diésel y se está poniendo en riesgo la cosecha de arroz”.

Es más, llegó a advertir que “se está poniendo en riesgo nuevamente la seguridad alimentaria” y alertó que “de perderse la cosecha, pues no vamos a tener arroz este año”.