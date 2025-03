Bolivia, sin salida aparente

Usaron los recursos del Estado, para satisfacer las necesidades de una cúpula dirigencial, malgastaron recursos de la Nación Boliviana, realizaron gastos innecesarios procurando de esta manera comprar lealtades y conciencias, fue un gobierno del MAS, por el MAS y para el MAS, después de haber destruido las bases de la economía nacional, ahora ellos están tranquilos, con una paz interior, se sienten con el deber cumplido, mientras todos los bolivianos miramos con indignación, a todo el gabinete ministerial, lavarse las manos como Poncio Pilato, no sumen su responsabilidad por algo que está a punto de suceder. El problema del combustible pone, es jaque al gobierno.

Estas autoridades malintencionadas intentan persuadir al pueblo, de que todo se soluciona con la aprobación de créditos por parte de los organismos de financiamiento externo, nada mas vil, nada mas falto a la verdad, es una falacia, una mentira que atenta contra la dignidad y la inteligencia del pueblo boliviano, la realidad es que el país está quebrado económicamente, bloqueado políticamente y atontado socialmente, con personas que deambulan como zombis por las calles, que no comprenden la magnitud de la situación, uno de los medios que utilizan estos irresponsables es desfigurar, distorsionar las opiniones de los especialistas, este negacionismo gubernamental, lo único que genera es mayor incertidumbre, cosa inadmisible e impura que atenta contra la población boliviana, solo existe un interés mezquino de aferrarse al poder.

El objetivo del exmandatario es claro, entorpecer legislativamente con apoyo de la supuesta oposición, la aprobación de los recursos y paralizar económicamente el país, para de esta manera utilizar la última carta que es la sucesión presidencial por parte de Andrónico Rodríguez , para de esta manera forzar contra viento y marea su candidatura, podrá cumplir su objetivo el tiempo lo dirá, pero no se equivoque señor exmandatario, la fuerza de la nación no será sustituida por la voluntad de sus llunkus, peor aún por la voluntad de su facción terrorista, la única fuerza de la nación es el pueblo, consciente y conocedor de sus malas intenciones, estos hombres malos, ambiciosos, astutos e inmorales no podrán destruir el poder del pueblo. Querido pueblo boliviano tu tarea consiste en disminuir y mitigar cualquier abuso de autoridad, venga de donde venga, mediante la participación y opinión en la política nacional, denunciemos en las redes sociales, los intentos de la clase política decadente y corrupta, de cumplir su plan A, B, C y D, para conservar el poder en manos del Régimen Dictatorial, la única manera de liberarnos de la dictadura, es con libertad de expresión, educación y acción política para detener los intentos prorroguitas por parte del Régimen. La continuidad del Régimen masista, significa para Bolivia la aniquilación de la patria.

Ellos se muestran como la solución al problema que ellos mismos han creado, esa es la estrategia del mal llamado socialismo del siglo XXI, por eso yo les digo a los seguidores del masismo, no se equivoquen, no calculen mal, y ustedes saben muy bien esto que yo les estoy diciendo, la idea de imponer por la razón o por la fuerza la candidatura del exmandatario, está fuera de lugar, será cierto que se ha negado, a cualquier ciudadano algún derecho en la Constitución Política del Estado, yo creo que no, todos los derechos vitales de las minorías y las mayorías están bien asegurados por la Constitución, si el exmandatario quiere pasar por encima de la constitución, de las opiniones consultivas y demás cartas interamericanas es solamente su capricho. Además, no le queda otra para zafarse de las diferentes acusaciones y temas pendientes con la ley.

No caigamos en la anarquía constitucional, una mayoría sujeta a la constitución y que cambie conforme a los cambios de la opinión popular, ese es el verdadero soberano, ese es el pueblo libre, el que la deseche cae en la conspiración y en el desorden constitucional, este país como las instituciones, pertenece al pueblo boliviano, no pertenece a ningún partido político, con tintes terroristas, la autoridad es del pueblo, y si el exmandatario quiere pisotear la autoridad y las leyes de este país, solo queda ya la franca insurrección en contra de las ambiciones de poder de un solo individuo, la razón y la justicia serán iluminados por el juicio del gran tribunal que se llama pueblo y el pueblo rechaza la angurria de poder del exmandatario. Demasiado ha sufrido la patria, todos recordamos con dolor el saqueo indiscriminado de las arcas del Estado por parte del exmandatario y toda su camarilla en estos 20 años del MAS en el poder, pero el futuro que nos espera está lleno de felicidad y progreso, sin la presencia del MAS.

Desde cada rincón la patria se levanta, ya somos uno solo en el sufrimiento, no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares, no hay país, ya conocemos el mal, conocemos el cáncer, la enfermedad, se llama partidismo a la cabeza de un caudillo soberbio que quiere volver al poder y no recaeremos, con puro amor a nuestro país y conciencia triunfaremos, desde nuestras entrañas levantemos un clamor por nuestra patria, un amor que nunca se acabara, por Bolivia y para Bolivia, La única solución final es desterrar de una vez por todas al MAS, todos unidos terminemos con esta clase política decadente, todos son más de lo mismo, son cómplices de la corrupción del Régimen, marchemos juntos hacia el porvenir y juntemos nuestros corazones formando un collar de diamantes las cuales coronaran nuestra libertad y el nuevo nacimiento de nuestra Tercera República. Creo aún más en la República de ojos abiertos, ni insensata, ni tímida sino orgullosa de sus raíces y su gente.

Jhonny Vargas es Politólogo y Docente de Postgrado