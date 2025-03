Botrading… El monopolio ladrón para frenar el monopolio

El problema no es el monopolio, el problema es que no es mío. Con esa lógica avanza el nuevo experimento del Estado boliviano, Botrading. Una empresa estatal que, según el libreto oficial, nació para “ordenar” la comercialización de combustibles, “evitar intermediarios” y” frenar” el monopolio monopolizando. Pero como suele pasar por estas latitudes, lo que se dice no es nunca lo que realmente es.

Botrading no busca competir, busca reemplazar. Reemplazar al intermediario privado por uno estatal. A la empresa externa por la interna. Al lobbista tradicional por el pariente. A la lógica de mercado por la lógica del amiguismo. Nada nuevo, pero con más descaro.

YPFB, que es sinónimo del desastre institucionalizado, ahora extiende sus tentáculos con esta criatura de laboratorio que nace envuelta en palabras que ya no valen nada y contratos poco visibles. Una empresa estatal más, creada no para servir al país, sino para servir a quienes lo administran como si fuera un negocio propio. Todo es muy borroso, muy abstracto, pero eso sí, ya tiene su cuota de poder asignada.

Y aquí es donde empiezan los rumores. No los voy a confirmar, pero tampoco los voy a negar. Solo diré que hay un entusiasmo particular por el emprendedurismo en ciertos círculos muy cercanos al poder. Jóvenes con ambiciones y delirios empresariales que han descubierto que el socialismo es muy rentable.

No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de captura, de profundizar el control del aparato estatal, sin ceder eslabones. Les incomoda la competencia porque en ella no pueden imponer condiciones. Prefieren el monopolio con whipala, donde se negocian los sobre precios, los excedentes y las licitaciones son de sastrería.

Transparencia, eficiencia, soberanía. Palabras que se repiten como si aún significaran algo, como si no supiéramos que sirven, básicamente, para envolver un negocio para pocos, pagado por todos. Porque cuando el socialismo habla de soberanía, es un anuncio y una validación automática del robo.

Botrading no es una solución, es un síntoma del desastre, de la concentración del poder, de la desconfianza en la economía de mercado. De un Estado que, en vez de ser árbitro, decide ser jugador y contendor, dueño del estadio y proveedor de camisetas. Si antes había negocios oscuros, ahora hay oscuridad institucionalizada.

Todo esto, por supuesto, en nombre del pueblo. Porque nadie saquea tan tranquilo como quien dice que lo hace por la patria.

Marcelo Ugalde Castrillo

Político y empresario