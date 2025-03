Cámara de Transporte anuncia protestas y dice que el problema del suministro de combustibles es por falta de dólares

El sector denunció que el 40% de sus vehículos no opera debido a la falta de carburantes, a los problemas en las carreteras y al conflicto sobre los permisos de exportación, lo que ocasiona pérdidas económicas.







Fuente: Unitel

Las filas de vehículos en busca de combustibles ha marcado el feriado de Carnaval y la situación se replica este miércoles. El presidente de la Cámara de Transporte, Héctor Mercado, afirmó que se trata de un problema a escala nacional y consideró que tiene origen en la falta de dólares.

Frente a ese escenario, anunció que el sector alista movilizaciones y otro tipo de protestas para la próxima semana.

En ese marco, denunció que el 40% de los vehículos del sector no opera debido a la falta de carburantes, a los problemas en las carreteras y al conflicto sobre los permisos de exportación, lo que ocasiona pérdidas económicas.

[Foto: Vladimir Rojas – Unitel] / Un surtidor de El Alto en el que no había diésel en el feriado de Carnaval

“Este ya no es un problema de ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), este es un problema de la economía del país. El ministro de Economía y el presidente tienen que dar soluciones a este problema porque lo único que están dando son parches”, sostuvo en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

Cisternas

En ese marco, señaló que hay entre 700 a 1.000 cisternas “paradas en Paraguay” y otras 250 en las dependencias de YPFB de Santa Cruz.

“La situación es por falta de pago. Las cisternas que están en Paraguay sin cargar es por falta de pago del Estado hacia el proveedor. De la misma forma, las 250 cisternas cargadas en YPFB Santa Cruz no han descargado por falta de pago al proveedor”, afirmó.

En su criterio, “la raíz de este problema es la falta de dólares y es lo que nos está llevando a un quiebre total”.

“Lamentablemente el modelo económico que ellos manejan con bombas y sonajas no funciona y no está funcionando en Bolivia”, añadió.

Movilizaciones

El directivo indicó que los representes del sector ya no asistirán a “ninguna reunión” para tratar este asunto.

“Vamos a salir nuevamente, vamos a retomar movimientos porque ya es mucho las colas que estamos haciendo en todo el país, no solo es Cochabamba y Santa Cruz”, afirmó Mercado.

“Nosotros vamos a tomar movimientos a partir de la otra semana para de una vez determinar a dónde vamos a llegar, porque la situación económica del país nos está perjudicando a todos los bolivianos, no sólo los transportistas”, añadió.

Otros problemas

A los problemas con el abastecimiento de combustible se suman las dificultadas para circular en las carreteras afectadas por las lluvias y el conflicto por los permisos de exportación, que han mermado las operaciones del comercio exterior, indican transportistas.

“Desde enero no estamos trabajando normal, tenemos un 40% de nuestras unidades paradas por distintas situaciones”, dijo.

Detalló que entre ellos destaca “el tema del combustible, otro el tema de carreteras en pésimas condiciones”.

“Y lo peor, los permisos de abastecimiento a las empresas que no están funcionando, porque no lo está haciendo el viceministro Lacoa, que lo único que hace es perderse, no dar la cara y por otra parte tenemos el tema del impuestazo”, afirmó Mercado.

“Como transportistas no estamos trabajando al 100%, tenemos pérdidas económicas millonarias, multas de contenedores de sobreestadía, tenemos multas de las aduanas y lamentablemente, nadie nos da una solución”, lamentó.

Dijo que varias carreteras del país están afectadas por los problemas ocasionados por las lluvias “y el Gobierno no está solucionando”.

Cartas

Mercado indicó que la Cámara de Transporte envió al menos cuatro cartas al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, para tratar el asunto, pero no obtuvo respuesta.

“No contesta, no responde a las notas. Es más, personalmente he querido comunicarme con él y no he tenido suerte y es lo que pasa con el Gobierno.

En referencia a las reuniones que anunció el Gobierno, indicó: “No sabemos con qué transportistas se estarán reuniendo, seguro son con gente allegada a ellos, dirigentes prebendalistas”.

Unitel solicitó una entrevista con la ANH y otras autoridades vinculadas con el tema, pero no atendieron la solicitud.