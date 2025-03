Carniceros denuncian que siguen subiendo los precios; Silva culpa a los ganaderos

El ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), Rubén Soria, denunció en La Paz que el precio de este producto sigue subiendo, mientras las autoridades no logran hacer cumplir acuerdos anteriores.

Fuente: Erbol

Sin embargo, en respuesta, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que el Gobierno no fija los precios y culpó a los ganadores por el incremento.

El dirigente carnicero señaló que esta semana el precio de la carne ha subido unos Bs5, llegando a costar en más de Bs40 el kilo gancho. A ese precio, la pulpa de primera llega a costar más de Bs70 para los consumidores, según explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Recordó que en noviembre del año pasado ya hubo un acuerdo para bajar el precio de la carne cuando se encontraba a Bs30, pero por el contrario el producto ha subido.

El dirigente señaló que están indignados con el Gobierno, porque no ha tenido la capacidad de solucionar, mientras los carniceros han visto reducidas sus ventas y sin culpados por los usuarios, como si fuesen los causantes del alza precios.

Silva respondió que el Gobierno no incrementa los precios, sino son los ganaderos. Aseveró que está realidad es conocida por los carniceros.

“Lo que no entienden los compañeros de Contracabol es que el precio de la carne de res no lo define el Gobierno y ellos saben bien. El gobierno no puede definir cuánto va a costar el kilo gancho, porque ellos saben bien que quiénes están incrementando el precio de la carne de res no es el Gobierno, son los ganaderos”, recalcó.

Dijo que al Gobierno le corresponde luchar contra el contrabando para evitar que el ganado salga del país, pero los ganaderos se amparan bajo la libre oferta y la demanda para justificar los precios.

Recordó que el Gobierno ya ha suspendido las exportaciones como los pidieron los carniceros, pero “lamentablemente los ganaderos siguen manteniendo el precio alto porque están vendiendo su ganado a los contrabandistas o finalmente la están teniendo el ganado en los lugares de confinamiento”.

Anunció que, de todas maneras, se convocará a dialogar a los matarifes con la presencia de autoridades nacionales.