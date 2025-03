ChatGPT ahora habla mejor: OpenAI mejora su modo de voz para conversaciones más naturales

Cuando hablamos con una inteligencia artificial, esperamos que nos escuche, que entienda lo que decimos y que responda con coherencia. Es un estándar que cada vez exigimos más, sobre todo si la IA está pensada para acompañarnos en tareas cotidianas, ayudarnos con el trabajo o simplemente para tener una charla fluida. Pues bien, OpenAI ha dado un paso más en esa dirección: ha mejorado el modo de voz de ChatGPT, haciéndolo más natural, más respetuoso con los tiempos de conversación y, sobre todo, menos molesto.

Sí, menos molesto. Porque uno de los problemas más comunes hasta ahora era que el asistente interrumpía al usuario a mitad de frase. Un fallo que puede parecer menor, pero que rompe la dinámica de la conversación y nos hace sentir como si estuviéramos hablando con alguien que no sabe esperar su turno para hablar.

Una conversación sin interrupciones: lo básico para que funcione

Con la nueva actualización, ChatGPT ha aprendido a escuchar mejor. Ahora interrumpe mucho menos, permitiendo que terminemos nuestras frases sin sentirnos apurados. Esta mejora, aunque técnica, tiene un impacto muy humano: nos permite confiar más en el asistente, porque sentimos que realmente está prestando atención.

En wwwhatsnew.com consideramos que este tipo de ajustes, aunque parezcan sutiles, son los que realmente marcan la diferencia entre una herramienta funcional y una que se integra de forma natural en nuestra rutina. Porque al final, la clave está en que la tecnología no nos complique la vida, sino que se adapte a cómo nos comunicamos.

¿Quién se beneficia de estos cambios?

La buena noticia es que esta actualización está disponible tanto para usuarios gratuitos como para los que pagan por ChatGPT Plus. Sin embargo, los suscriptores premium reciben una experiencia algo más refinada: la personalidad del asistente se vuelve más directa, más clara y más atractiva a la hora de interactuar.

Es como si tuvieras dos versiones del mismo amigo: uno que te escucha con paciencia y otro que, además, te responde con carisma y precisión.

Un asistente más humano, pero sin perder la esencia de IA

Durante una demostración realizada por Manuka Stratta, investigadora del equipo de post-entrenamiento de OpenAI, se mostró cómo el nuevo ChatGPT respondía a preguntas sobre temas para romper el hielo en una conversación incómoda. Lo interesante no fue solo la respuesta en sí, sino la fluidez del intercambio: la IA no interrumpió, no se adelantó y supo seguir el ritmo como lo haría una persona atenta.

En WWWhatsnew hemos visto muchas actualizaciones en asistentes virtuales, pero esta nos parece especialmente interesante porque toca un aspecto esencial: la experiencia de uso en tiempo real. Es fácil añadir funciones, pero mejorar la calidad de las interacciones requiere una comprensión más profunda del comportamiento humano, y eso es lo que OpenAI está afinando.

Cómo activar el modo de voz en ChatGPT

Para quienes aún no lo han probado, activar el modo de voz es muy sencillo. Solo hay que abrir la app de ChatGPT y tocar el ícono en la esquina inferior derecha. Una vez activado, aparecerá un ícono azul en el centro de la pantalla que indica que el modo de voz está activo.

Además, se puede elegir entre nueve voces diferentes, cada una con un estilo y tono particular. Esto permite que cada usuario configure el asistente a su gusto, algo que sin duda contribuye a que la interacción se sienta más personalizada y menos robótica.

Más allá de la voz: integración en Android

Otro detalle interesante es que ChatGPT ya se puede configurar como asistente predeterminado en dispositivos Android. Esta función, aún en fase beta, permite usar la IA directamente desde cualquier parte del sistema operativo, como si fuera el clásico «Ok Google», pero con todas las capacidades del modelo GPT.

Este paso consolida aún más la presencia de la IA en nuestro día a día, integrándose de forma más orgánica con el resto de nuestras herramientas digitales.

GPT-4.5: el contexto de esta mejora

Estas mejoras en el modo de voz no aparecen de la nada. Vienen después del lanzamiento de GPT-4.5, una versión más avanzada del modelo que llegó en febrero y que ha ido incorporando diversas optimizaciones. Todo esto forma parte de un proceso continuo de afinamiento que tiene un objetivo claro: que la interacción con la IA sea cada vez más parecida a una conversación entre personas.

Desde WWWhatsnew.com valoramos mucho este enfoque evolutivo, donde la mejora no se centra solo en añadir funciones, sino en perfeccionar la experiencia. Porque de nada sirve que una IA sepa mucho, si no sabe comunicarse de forma adecuada.

Hacia un nuevo estándar de comunicación con IA

Lo que está haciendo OpenAI con estas mejoras es allanar el camino hacia una nueva forma de comunicarnos con las máquinas. Una forma más natural, intuitiva y respetuosa con nuestros ritmos.

En mi opinión, estamos muy cerca de que estos asistentes pasen de ser «útiles pero torpes» a convertirse en auténticos compañeros digitales. No perfectos, pero sí lo suficientemente afinados como para formar parte activa de nuestras conversaciones cotidianas.

Si aún no has probado el modo de voz de ChatGPT, esta puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Y si ya lo usabas, notarás rápidamente cómo las interrupciones han quedado atrás, y cómo el diálogo fluye con mayor naturalidad.