Choquehuanca dice que el tiempo de usar a campesinos como escalera acabó para los partidos

Marco Antonio Chuquimia

No solo los partidos de derecha, también los de izquierda se aprovecharon de los campesinos y principalmente de los indígenas para hacerse del poder; ese tiempo se acabó, ahora los sectores rurales del país pueden decidir el triunfo de un determinado candidato o partido, advirtió el vicepresidente David Choquehuanca.

“Las élites tanto de la derecha como de la izquierda han utilizado a nuestros pueblos, sobre todo los pueblos originarios, solo para encumbrarse en el poder y nuestros pueblos ya no pueden esperar nada de aquello políticos que solo han aprendido a dividir a nuestros pueblos y a servirse del Estado”, dijo el segundo mandatario en la inauguración del diplomado “praxis de la geapolítica del vivir bien”, que se realiza en la Vicepresidencia.

La reflexión nace en momentos que el MAS enfrenta una división interna irreconciliable entre las corrientes del evismo y el arcismo; mientras que Choquehuanca está alejado de ese conflicto, aunque tampoco figura en el binomio de 2020 ‘Lucho-David’.

“No podemos seguir aceptando de manera pasiva, de manera educada, de manera obediente tantas cosas, entonces nosotros queremos que cambie la situación de nuestras comunidades (…) no queremos que cambie la situación de los que están arriba, no queremos que cambie la situación de los militantes de un partido, no queremos que cambie la situación de los políticos”, añadió Choquehuanca.

Hasta el momento, el sector campesinos del MAS -ala arcista no definió el apoyo a la reelección del binomio “Lucho-David”, y el ampliado de emergencia que convocó en El Alto el 21 de febrero solo sirvió para “anunciar” que proclamará a sus candidatos el 11 de abril próximo.

Choquehuanca dijo que las mayorías indígenas fueron ignoradas a lo largo de la historia en la antigua Constitución porque no figuraban en la Carta Magna y eso cambió en 2009 con la nueva redacción. Ahora 16 años más tarde, los campesinos exigen participación en las decisiones de poder.

