“Chuto, sin bases”, “acólito del Gobierno”: Dirigentes del transporte se mandan insultos por los medios

Desde finales de febrero, Bolivia vive una crisis aguda de hidrocarburos. El Gobierno admitió que no podrá cumplir con la subvención de la gasolina y diésel por la falta de dólares para importar el producto, pero se comprometió a abastecer de combustible al país con los préstamos internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Luego del acuerdo entre la Confederación de Choferes de Bolivia y el Gobierno para suspender el paro de 48 horas programado para esta semana, los dirigentes del transporte Lucio Gómez y Domingo Ramos se mandaron insultos por los medios de comunicación; uno desconoce su dirigencia y el otro acusa que se vendió a las autoridades.

“Ese acuerdo para nosotros no tiene validez, señores transportistas, porque (El Gobierno) se ha reunido con sus acólitos que no defienden al transporte pesado, sólo están en el radio urbano. ¿Esos minibuseros pagan peaje como el transporte pesado? El verdadero actor está en las carreteras, un camión que viaja de La Paz a Santa Cruz paga 600 bolivianos (de peaje)”, protestó Ramos.

Tras una reunión de más de siete horas, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, liderado por el dirigente Gómez, y el gobierno nacional acordaron la semana pasada suspender el paro de 48 previsto para esta semana. Autoridades del Ejecutivo se comprometieron a normalizar el abastecimiento de combustible hasta el fin de mes.

Ramos lamentó que los dirigentes de transporte que se reunieron con el Gobierno no hayan logrado un compromiso real para solucionar el desabastecimiento de combustible al país.

Por su parte, Gómez recordó que los plazos para que el gobierno nacional regularice el normal abastecimiento del combustible corren; caso contrario, asumirán otras medidas de presión.

El dirigente de los choferes rechazó las declaraciones de su par del transporte peso; además, resaltó que su sector está reconocido por los sindicatos y su dirigencia está avalada por el Ministerio de Trabajo.

“Esta Confederación se respeta. Domingo Ramos no seas chuto, alaraco y farsante. No tienes bases, solo eres un dirigente ambulante. No melles la dignidad del transporte (…). ¿Cuál vendido? Nosotros somos elegidos directamente (…) ¿Vos, carajo, dónde naciste pues?”, arremetió Gómez.

