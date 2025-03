CONVOCATORIA. El presidente cívico cruceño advirtió que la crisis económica que vive Bolivia es una “bomba de tiempo” que explotará afectando principalmente a la población que a diario tropieza con la falta de dólares, combustibles y constante incremento de precios. Convocó a una reunión de directorio para mañana 6 de marzo.

Fuente: El Mundo

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo “Teyo” Cochamanidis advirtió que la actual crisis económica que vive el país es “una bomba de tiempo” que está afectando principalmente a la población boliviana. Situación agravada con a falta de combustibles, dólares y bloqueo a las exportaciones.

“El ciudadano de a pie está sufriendo las consecuencias día tras día. Se farrearon la plata y ahora es tiempo de rendir cuentas”, sostuvo el titular cívico cruceño.

Por este tema convocó a líderes cruceños de las instituciones, provincias y distritos a una reunión de directorio crucial, para mañana jueves 6 de marzo con el objetivo definir medidas de acciones concretas, ante la falta de soluciones por parte del Gobierno Nacional, frente a la creciente crisis.

Para Cochamanidis ya es hora de que el presidente Luis Arce dé soluciones, con un giro a las políticas de gobierno, empezando por eliminar las leyes, como la ‘disposición séptima confiscatoria’, para permitir el decomiso de alimentos que supuestamente se almacenarían para aumentar los precios de manera arbitraria.

“Son 2 años de la crisis de la escasez de dólares provocando un alza en los precios, sin que los evitas o arcistas, en gobierno, hayan brindado una solución definitiva”, cuestionó.

EN RIESGO LA MAYOR COSECHA DEL PAÍS

Respecto a las movilizaciones anunciadas por los productores por la falta de diésel, quienes alertaron que 2,5 millones de toneladas de cosecha de granos están en riesgo por falta de diésel y la denuncia de complot por la carne, el titular cívico anticipa que está en puertas una crisis alimentaria.

“La guerra por el pode entre masistas ha perjudicado al pueblo, si no hay combustible la economía va quebrar, si para la cadena productiva no hay trabajo y pone en peligro la comida en la mesa de todos los bolivianos. Que salga (Luis) Arce, el (titular) de Yacimientos y digan la verdad, hay plata o no para comprar diésel y gasolina. Si no pueden que den un paso al costado”, reclamó Cochamanidis.