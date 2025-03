Cívicos cruceños dicen que YPFB ‘no da la cara’ por la falta de combustible

Los cívicos y surtidores privados critican ajustes de YPFB en Carnaval que generó cientos de filas en estaciones de servicio de todo el país.

Fuente: La Razón

Daniel Zenteno

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, acompañado de sus vicepresidentes Dino Franco y Agustín Zambrana, exigió este martes explicaciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la refinería de Palmasola, tras constatar filas “interminables” por combustible en las estaciones de servicio del departamento.

“Hay centenares de camiones esperando para descargar combustible; sin embargo, Yacimientos no da la cara, no dice si pueden o no. ¿Por qué no dicen si les han pagado a las transnacionales?”, denunció Cochamanidis, mientras un funcionario de la planta se limitó a indicar que “los encargados no están disponibles”, según una publicación del Comité pro Santa Cruz.

La tensión se agravó con un comunicado de YPFB, emitido el 28 de febrero, que ajustó horarios de atención durante Carnaval: entre el 1 y 5 de marzo, los despachos de combustibles líquidos operarían de 04.00 a 20.00 horas, mientras que la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se suspendería del 2 al 4 de marzo.

Cochamanidis calificó la medida de “irresponsable” y “una locura”, acusando al Gobierno de priorizar vacaciones administrativas en medio de una crisis que paraliza el transporte, encarece productos básicos y obliga a familias a dormir en las calles.

La Asociación de Surtidores Privados de Santa Cruz (Asosur) respaldó las críticas. “Las demoras en la entrega de combustible nos dejan sin sustento y a la población sin abastecimiento”, señaló un portavoz, citado por el Comité.

Según el sector, la falta de diésel y gasolina ha generado despidos temporales, cierre de estaciones y protestas espontáneas en municipios rurales.

Mientras Cochamanidis recorría Palmasola, decenas de ciudadanos en la capital cruceña relataron jornadas de hasta 12 horas en filas bajo lluvia para poder hacer el carguío.

El líder cívico responsabilizó al Órgano Ejecutivo de “mentiras repetidas”, pues primero señalaron que el abastecimiento era “totalmente normal”, pero luego no se pronunciaron más.