Cochabamba: Más casas se caen en la OTB Nuevo Amanecer y 15 familias pierden todo

Son las 10:00, Paty Gregorio, una de las afectadas, sale de su vivienda, una edificación de dos niveles que está inclinada y si la tierra sigue cediendo colapsará en unos días más. Con las manos sujetando un cajón, donde están algunas de sus pertenencias se dirige a la casa de su sobrina, a un par de cuadras más al sur, en donde momentáneamente vive. No optó por la opción de irse del lugar si su casa está ahí, por colapsar, sí, pero está ahí. “Tengo que vigilar”, dice.

Ella afirma que fue una de las primeras asentadas del lugar, hace 35 años, cuando por la zona no había tantas edificaciones como las hay ahora. Su casa, la que está por colapsar, todavía estaba en construcción. “Con los años me iba ahorrando, hacía construir una parte y luego otra vez a seguir ahorrando”, cuenta mientras camina por la calle Camilo Torres, una vía inhabilitada porque los deslizamientos generaron aperturas en los suelos y generaron huecos.

Los vecinos reportaron durante los feriados del Carnaval que varias viviendas comenzaron a ceder como si se tratará de un efecto dominó. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba, tras una inspección, lo catalogó como zona roja y día que pasa es evidente los daños tanto en las casas como en los suelos.

Paty se detiene a observar otra casa que minutos atrás colapsó, es la quinta en estos días. Hay varias personas observando este hecho. Más allá, tres mujeres, también vecinas, lloran por lo que ocurre. “Todas las mañanas y en las noches estamos orando para que no nos pase la desgracia, con tantos años me construí mi casa”, dice una de ellas. Otra asegura que no duerme por las noches, la preocupación frustra su descanso.

Hay 21 casas afectadas, cinco colapsaron y 15 familias desalojaron el lugar después de perder todo su patrimonio, de acuerdo al último informe de la dirigente del barrio, Karina Claros. Aunque este número puede fluctuar si continúan los deslizamientos.

Se prevé que el municipio realice un estudio geológico para determinar las causas de los deslizamientos en la serranía. Los vecinos creen que las filtraciones de agua provocaron que el suelo se debilitara. Otros dicen que no se realizó una planificación con los desagües pluviales en la parte alta.

La OTB Nuevo Amanecer es la cuarta zona dentro el municipio de Cercado que registra deslizamientos, las primeras fueron en la OTB Alto Mirador Cochabamba, Ticti Sur y Takoloma. En estos lugares ya se realizaron estudios de suelo y las condiciones para los afectados, al menos hasta ahora, no cambiaron.

Paty toma sus cosas nuevamente, son las últimas que retiró de su casa, y sigue su camino. Ella está resignada, sabe que su casa caerá en cualquier momento, pero antes quiere cerciorarse que no haya nada de valor. Ya lloró por su pérdida, ya lo hizo por lo invertido. Quiere empezar de nuevo.

Cuando el suelo esté más estable y todo este problema cese, planea instalar algunos cuartos con material prefabricado, algo liviano, nada extravagante. “Este suelo no da más para construir con cemento y ladrillo, no quiero perder más, ya no”, señala.

Nuevamente, otro crujido se escucha, es de una vivienda cercana. Los vecinos que están atrás advierten a la prensa y al personal de la Alcaldía, quienes realizan un relevamiento de datos, que se desplacen con cuidado. Paty sigue, ignora las advertencias, ya conoce las condiciones del camino.

– (Pregunta) ¿Le falta más cosas por sacar?

– (Respuesta) Algunas, casi ya está todo, son detalles nada más.

– (P) ¿Tiene otro lugar a dónde ir?

– (R) No, prefiero estar aquí, para vigilar mi casa.