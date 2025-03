Cochamanidis alerta de un riesgo de «hambruna» en Bolivia si no se garantiza el combustible

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se reunió ayer jueves con los representantes de los 24 sectores productivos de las 15 provincias del departamento, para tratar una de las mayores preocupaciones del sector productivo que es el desabastecimiento de diésel. Resolvieron que convocarán a una asamblea de la cruceñidad.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el gobierno de Luis Arce será el único responsable de una posible crisis alimentaria o una hambruna, si es que no garantiza la provisión de combustible para la mayor cosecha de soya.

“Todos los bolivianos en poco tiempo de una crisis de combustible, de en una crisis social y mental, estamos frente a una crisis alimentaria sobre todo frente a una hambruna, si no se garantiza la cosecha de soya”, señaló Cochamanidis. Precisó que se trata de la cosecha más grande de granos del país.

El dirigente cívico se reunió este jueves con los representantes de los 24 sectores productivos de las 15 provincias del departamento, para tratar una de las mayores preocupaciones del sector productivo que es el desabastecimiento de diésel. Resolvieron que convocarán a una asamblea de la cruceñidad.

“Si no hay soya no habrá alimentos en todo el país”, sostuvo en declaraciones a la red Uno, al precisar que el perjuicio no es solo para los productores o para el departamento de Santa Cruz, sino que todos los bolivianos serán perjudicados por esta situación.

La producción de soya implica una amplia cadena productiva, desde la siembra, la cosecha, el transporte y la comercialización, además también se pone en riesgo la exportación de 2.000 millones de dólares.

Desde la pasada semana, se ha vuelto a notar las largas filas en las estaciones de servicio, los choferes denuncian que están horas y días para cargar carburantes. La Agencia Nacional de Hidrocarburos el martes y miércoles reiteró que la falta de diésel es producto de una “sobredemanda”.

La Cámara Boliviana de Transporte informó que en Paraguay hay más de 500 cisternas a la espera de cargar combustible, pero que los proveedores no procederán con el carguío porque el Gobierno no ha cancelado por el producto.

“El producto está, lo que pasa es que no pueden pagarlo. (Luis) Arce no dice la verdad, no dice que no tiene plata”, sostuvo Stello Cochamanidis. En su opinión, el gobierno se ha ensañado contra el departamento de Santa Cruz, contra los productores, por esa razón no da explicación sobre lo que está sucediendo con los carburantes.