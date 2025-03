Conflictos en Potosí: Mineros se enfrentan en Pailaviri y comunarios de Cantumarca se defienden de avasalladores

La policía intervino en ambos conflictos y tuo que gasificar a los manifestantes para evitar más enfrentamientos

Dos conflictos se registraron en Potosí que dejó personas heridas y aprehendidas. El primero fue un enfrentamiento por tierras de cultivo en el municipio de Cantumarca; el segundo, fue en Pailaviri entre mineros cooperativistas por el control de terrenos de Comibol.

“Hubo un enfrentamiento y hay varias personas heridas. El señor Suturi del distrito 20 esta ocasionando este conflicto porque han bajado con hondas, piedras y han reventado dinamitas, ellos tienen casas en valle hermoso y ahora quieren avasallar estos terrenos”, protestó una de las vecinas de Cantumarca en entrevista con Satel Televisión.

El hecho se produjo aproximadamente a las 11:00, los pobladores denunciaron que fueron atacados con piedras y petardos por comunarios del Distrito 20, quienes intentaron tomar sembradíos y terrenos. De acuerdo a los videos difundidos por medios locales, se observa que los avasalladores estaban apostados en los cerros y lanzaban piedras con hondas, además hicieron detonar dinamitas con el fin de amedrentar a los pobladores.

Poco después, un contingente de la Policía llegó hasta el lugar para controlar el conflicto y tuvieron que usar agentes químicos para dispersar a los avasalladores. Al respecto, el vocero del Comando Departamental de la Policía, Limbert Choque, confirmó que existen personas aprehendidas por tenencia de explosivas y al menos siete personas heridas.

“Por varias semanas existen conflictos de límites y avasallamientos por diferentes grupos que se han organizado. Esta mañana se ha registrado un enfrentamiento que ha dejado al menos siete personas heridas y otras aprehendidas, estos fueron encontrados en posesión de explosivos y fueron trasladados hasta dependencias policiales”, puntualizó.

Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Bracamonte. Entre tanto, los policías permanecen en el lugar del conflicto y los pobladores de Cantumarca instalaron una vigilia para evitar el ingreso de los avasalladores.

Conflicto minero

De forma paralela, se reportó un segundo conflicto en la avenida Minero entre los trabajadores de las cooperativas mineras 10 de Noviembre y Nueva Calamarca por el control de terrenos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

“Esos predios nos pertenecen a nosotros a través de un decreto supremo, estos terrenos no se pueden vender porque es de los socios de la cooperativa 10 de Noviembre. La señora Antonia López está causando este conflicto, ella no es trabajadora minera ni ha sido palliri. Nosotros nos declaramos en estado de emergencia no podemos permitir por este avasallamiento”, denunció uno de los dirigentes a Sabco Visión Potosí.

En las imágenes difundidas por medios locales, los mineros se enfrentaron con dinamitas y piedras. Poco después, un contingente policial llegó hasta el sector para evitar más enfrentamientos, usaron gases lacrimógenos para dispersar a los mineros.

El oficial de la policía René Alcoba informó que recibieron la denuncia y de forma inmediata se trasladaron hasta el sector. Precisó que no existen personas heridas y se quedarán en ese sector para evitar nuevos enfrentamientos.

“Hemos tenido que usar agentes químicos para dispersar a la gente y evitar que se enfrente. Nosotros vamos a continuar en el lugar para evitar que haya más enfrentamientos, hasta el momento no se han reportado heridos”, explicó.

