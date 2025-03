Copa Sudamericana. Aurora abre un panorama incierto: pierde el duelo más importante del año

Fuente: lostiempos.com

El resultado castigó a un Aurora que se quedó con las manos vacías, hecho que se suma al fallo que le resta 33 puntos este año por el caso Montaño. Por su parte, GV San José devolvió un torneo internacional a Oruro luego de cinco temporadas, en el año de su debut internacional absoluto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto a las bolsas económicas, el Celeste se conformó con 225.000 dólares (derecho de participación); el Santo de Oruro, en cambio, acumuló $us 1.150.000 ($us 250.000 por fase 1 y $us 900.000 por acceder a fase de grupos).

El partido

La visita no llegó a especular y desde el primer minuto avisó sobre sus intenciones de hacer historia en el estadio valluno. Un tiro libre de Joel López (1’ PT) entrañó riesgo sobre el arco de David Akologo, empero Ezequiel Michelli y Jhoni Ramallo no lograron conectar el centro.

Un centro de Rodrigo ramallo (4’ PT) no llegó a ser bien resuelto por el volante colombiano Michael Ortega, quien comenzó a mostrar sus credenciales y manejó los hilos del equipo.

Un tiro libre Ortega (8’ PT) y el pivoteo de David Robles no llegó a ser conectado por el ariete Jair Reinoso, ante la atenta mirada de la zaga santa y el meta Bruno Poveda.

El Equipo del Pueblo se mostró más ofensivo cerca al primer cuarto de hora, pero el mediocampo estuvo inconexo con la delantera, un tema que el DT Daniel Farrar quiso ajustar sobre la marcha.

La magia de Ortega despertó al público valluno, cuando un tiro libre generado a los 20’ PT halló a Oswaldo Blanco en función de juego aéreo, Dico Roca despejó hacia su arco y el meta Poveda reaccionó en dos ocasiones para ahogar el grito de gol del Celeste.

GV San José tampoco se guardó sus mejores armas y su entrenador, Dalcio Giovagnoli, comenzó a dar más instrucciones a sus dirigidos y aprovechando su gran conocimiento del estadio Félix Capriles.

López (33’ PT) decidió aprovechar su visión de campo y sacó un disparo que rozó el poste izquierdo del arco de Akologo. Otro susto para Aurora.

Reinoso (35’ PT) erró un tiro directo desde el área grande, luego de quitarse la marca de Ezequiel Michelli. Ahora, el susto fue para el cuadro orureño.

Ya en la parte complementaria, el cuadro popular se fue al frente y presionó sobre arco del elenco que anoche vistió su camiseta alternativa auriazul.

La lluvia también se hizo presente, pero las gotas no hicieron mella al aficionado en las cuatro graderías del recinto deportivo valluno.

Aurora gozó de una nueva chance a los 14’ ST, luego de una serie de errores del fondo santo y que Blanco, Alfredo Amarilla y Didí Torrico, cada uno a su turno, no pudieron vulnerar el arco de Poveda.

Un error de la marca en Aurora le costó el 0-1, cuando a los 16’ ST un centro de Arismendi fue despejado a medias por Akologo, pero el balón quedó servido para el puntazo de Moisés Calero, quien ingresó cuatro minutos al campo de juego.

Asombrado por el tanto en contra, Aurora no supo volver a tomar el pulso al duelo, mientras la visita desató la fiesta carnavalera en el estadio.

El elenco valluno buscó, intentó y apretó en busca del empate para tratar de recuperar sus esperanzas en un año que avizora ser complejo. Sin embargo, ninguna jugada posterior fue clara o favorable a sus intereses.

GV San José golpeó con el 0-2 a los 43’ ST, luego de una serie de errores de Cristian Enciso y la zaga valluna, acción que generó un rebote de Akologo y que el ariete Raúl Becerra agradeció. Sin embargo, el VAR evidenció un fuera de lugar y el gol se anuló.

No hubo tiempo para más y la derrota de Aurora 0-1, sumada a la de Universitario de Vinto el martes ante Nacional Potosí (0-1), dejó a Cochabamba sin Copa Sudamericana.

El público fue respondiendo

La afición celeste y de GV San José se dio cita al estadio Félix Capriles en un regular número.

A poco más de una hora del encuentro, las graderías se encontraban con no más de 100 asistentes.

Faltando poco más de media hora, el panorama comenzó a mejorar y la expectativa por ver esta llave clasificatoria rumbo a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

La hora del encuentro (18:00) incidió en la afluencia del público, pero aún así el espectáculo estuvo garantizado.