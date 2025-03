Crece la desesperación por combustibles en Santa Cruz y las ofertas especulativas inundan las redes

Un comunicado atribuido a YPFB dispone los horarios de atención durante el feriado. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, garantizó la normal provisión de combustibles en el país durante el largo feriado por Carnaval.

Fuente: El Deber

Una fotografía de un supuesto comunicado de la Gerencia de Comercialización y del Distrito Comercial Oriente de YPFB, fechado el 28 de febrero, empezó a circular el domingo en redes sociales y provocó la desesperación de conductores por conseguir combustible en Santa Cruz. Las colas en los surtidores -donde existe el suministro- son extensas y los conductores tienen que esperar hasta 12 horas para cargar.

De acuerdo con el comunicado que lleva sellos y firmas de la Unidad Distrital Comercial y del encargado de Ventas y Fletes, desde el domingo 2 hasta el martes 4 de marzo, no se atenderá a los clientes en cuanto a facturación en oficinas de ventas y despachos en plantas de almacenaje y engarrafadoras de GLP por el feriado de carnaval.

Sin embargo, para los despachos de combustibles líquidos en plantas de almacenaje se estableció que desde el sábado 1 al miércoles 5 de marzo, se atendería de 04:00 a 20:00 horas. Así también para los despachos de GLP en plantas engarrafadoras, no se atenderá desde el domingo 2 hasta el martes 4 de marzo.

EL DEBER intentó comunicarse con algún vocero de la estatal petrolera, pero no atendieron a las llamadas telefónicas.

Un dirigente del transporte de combustible en cisternas, quien prefirió guardar su nombre en reserva, cuestionó que no se atienda facturación, pero sí despachos de combustibles. “Yo pienso que esto sería una estrategia de decir no vamos a facturar porque no hay producto, es irracional cuando el pueblo está desesperado por combustible. Es más, si hubiera el combustible, deberían facturar y atender las 24 horas”, expresó.

Al mismo tiempo, aseguró que los reportes de cisterneros bolivianos desde Argentina y Paraguay, dan cuenta que nuevamente se tienen esperas de entre 15 y 20 días para cargar combustibles.

“Mandamos viáticos (a los conductores), mandamos para el pago del garaje, es una situación terrible la que se vive y esto va a ser de todos los meses y todos los días a partir de ahora. Esto no se arregla con nada si no hay dólares. Se le debe más de 500 millones de dólares a los proveedores, entre Vitol y Trafigura, les mandan 30 millones, liberan un poquito (de combustible) al mes, juntan y le mandan otro poco. No hay plata para comprar, peor para pagar la deuda atrasada”, aseveró el dirigente.

Desesperación

“Increíble, estoy desde las cinco de la mañana esperando para poder cargar gasolina. Gracias a Dios trabajo al lado de una gasolinería. Desde las cinco de la mañana y son las cinco y media de la tarde, no lo puedo creer”, expresó la ex conductora de televisión, Graciela Novaski, en un video que colgó en sus redes sociales y que se volvió viral el domingo en Santa Cruz.

La experiencia de Novaski es similar a la de miles de conductores que forman fila de hasta 12 horas para cargar combustible en capital y provincias. Algunos surtidores que informan a través de grupos de whatsapp, mantienen la imagen con el color rojo desde hace varios días, lo que significa que no cuentan con diésel ni gasolina.

Mientras tanto, ante la escasez, crece también la especulación. En el sector Marketplace, de Facebook proliferan los anuncios de venta de diésel y gasolina, esta última a Bs 10 el litro. Incluso, algunos vendedores realizan el servicio de “delivery”, de forma inmediata.

Gobierno garantizó combustibles en Carnaval

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, dijo el último día de febrero que se garantizaba la normal provisión de combustibles en el país durante el largo feriado por Carnaval y resaltó que hasta esa fecha no se registraban filas en surtidores debido a que se estaban entregando los volúmenes adecuados.

“Estamos ya normalizando esos volúmenes y se garantiza que durante el periodo de Carnaval la gente pueda realizar sus diferentes actividades, realizar los viajes planificados que puedan tener en este feriado largo y así tengan tranquilidad en cuanto al transporte a las diferentes ciudades o departamentos”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas.

